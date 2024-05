Közlekedés

BKK: több járaton is nagyobb befogadóképességű buszok indulnak a fővárosban

Több járaton is nagyobb befogadóképességű, csuklós buszok indulnak a fővárosban a megnövekedett utasforgalom miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).



Azt írták, az ügyfelek visszajelzései alapján csúcsidőszakban csuklós buszok is közlekednek a 122E vonalon. Ezzel mintegy negyedével bővül a férőhelykínálat Újpest-városkapu metróállomás és Káposztásmegyer között. Csúcsidőszakon kívül továbbra is szólóbuszokkal lehet utazni a 122E vonalon - tették hozzá.



A nyári időszakban, május 3-ról 4-re virradó éjszakától előreláthatóan szeptemberig "a Közvágóhíd közelében található szórakozóhelyek megnövekedett utasvonzó hatásához igazodva" szintén csuklós buszok indulnak a 901-es és a 918-as vonalán péntek és szombat éjszaka, ezzel másfélszer nagyobb kapacitást biztosítanak a járatokon - ismertette a BKK.



Tudatták azt is, hogy újra közlekedik hétvégi napokon a 226-os busz, amely a Nyugati pályaudvart, a Margitszigetet és az Óbudai-szigetet köti össze májustól október közepéig. A 226-os busz új megállót kapott, ezentúl a Nyugati pályaudvar felé is megáll a Zenélőkútnál.



A 914-es, a 914A, a 950-es és a 950A járatok vonalán Újpest felé a Népliget M és a Nagyvárad tér M megállók között a buszok május 3-ról 4-re, péntekről szombatra virradó éjszakától ezentúl megállnak az újonnan létesült Albert Flórián út elején található Albert Flórián út elnevezésű megállóban is - olvasható a közleményben.