Országfásítás

AM helyettes államtitkár: 46 ezer fát ültettek el eddig az Országfásítási programban

Meghaladja a 46 ezret az Országfásítás programban az elmúlt négy évben elültetett fák száma - mondta az Agrárminisztérium (AM) Közös Agrárpolitika végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pálházán tartott pénteki faültetésen.



Papp Zsolt György kiemelte, hogy az elmúlt száz évben megduplázódott az országban a fával borított területek nagysága. Hozzátette, azt tűzték ki célul, hogy Magyarország 27 százalékán erdővel és fával borított terület legyen.



A helyettes államtitkár megjegyezte, a faültetési program hozzájárul ahhoz, hogy a családok egészséges környezetben nevelhessék fel gyermeküket.



Papp Zsolt György az MTI kérdésére elmondta, hogy a 2019 óta tartó programra eddig kétmilliárd forintot biztosítottak. Kiemelte, az Országfásítási programban tizenhárom különböző fafajtából választhatnak a pályázó önkormányzatok és civil szervezetek. A kezdeményezés népszerűségét jól mutatja az, hogy már a kiírását követő harmadik napon odaítélik az évi tízezer darab fát a pályázóknak - jelezte, megjegyezve, hogy az országfásításban a fák ültetéséhez szükséges eszközöket is biztosítják.



"A cél az, hogy a mezőgazdasági területek erdősítése mellett a belterületeken lévő intézmények, iskolák, óvodák, önkormányzati vagy civil szervezetek által üzemeltett létesítmények mellé tudjunk biztosítani fásítást" - fogalmazott az államtitkár. Kiemelte, hogy eddig több mint ezerötszáz önkormányzattal működtek együtt.



Hörcsik Richárd, az Abaúj-zempléni térség fideszes országgyűlési képviselője szerint a helyben élők tudják milyen fontos természet és az erdők védelme. Úgy fogalmazott, a fák nemcsak az oxigént hanem a megélhetést is szolgálják a Hegyközben.



Szebeni Endre, Pálháza független polgármestere elmondta, hogy településük már második alkalommal csatlakozott az Országfásítási programhoz.