Tragédia

Elhunyt a hajléktalanból lett győri lottómilliomos

Néhány hét alatt legyőzte a májrák Andraschek Lászlót, az országszerte ismert győri lottónyertest – tudta meg a Telex a férfi feleségétől.



Az akkor még a hajléktalanság küszöbén táncoló házaspár 2013-ban 636 millió forintot nyert a Skandináv lottón, de mesés vagyonunk már a múlté.



Andraschek Lászlóné Anikó elmondta, a hirtelen jött gazdagság hozott jót és rosszat is az életükbe. Felidézte, éveken keresztül nehezen tudtak szabadulni a világ végéről is előkerült ilyen-olyan rokonoktól, régi barátoktól és a segítséget kérőktől. Később tanultak csak meg nemet mondani.



Andraschekéknek volt egy nem túl szerencsés balatoni házvásárlásuk (bár eleinte jónak tűnt az ötlet, és az a hír járta, hogy nem szórják a pénzt), és a Győrben nyitott cukrászdájuk is befuccsolt. A férj rendre visszaesett az alkoholfüggőségébe, a pánikbetegséggel küzdő feleség pedig néhány éve heti három alkalommal dialízisre jár, amíg sorra nem kerül a vesetranszplantációs listán. Megmaradt a kétszintes, 180 négyzetméteres győri családi házuk, de hófehér BMW-jüket – amihez sofőrt is szerződtettek – már eladták.



A férjet néhány napja temették, búcsúztatásán körülbelül harmincan vettek részt.



„Hát, igen… már nincsenek mellettünk sokan” – állapította meg Andraschek László özvegye.