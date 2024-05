Tech

Maruzsa Zoltán: cél a köznevelés digitalizációja

A kormány ebben a ciklusban a magyar köznevelés digitalizációját tűzte ki célul - jelentette ki a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Szolnokon.



Maruzsa Zoltán, a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, notebookok kiosztása alkalmából tartott sajtótájékoztatón fontosnak nevezte minden olyan tanuló ellátását hordozható számítógépekkel az ötödiktől a tizenkettedik évfolyamig, aki ezt igényli.



Hozzátette: a mai "digitális világban" szükség van ezekre az eszközökre, hogy a diákok hozzáférjenek például az okostankönyvekhez vagy a pedagógusok által készített digitális tartalmakhoz.



Elmondta, hogy 2022-ben indították el azt a projektet, amelynek részeként a beszerzések kezdődtek. Az első évben 120 ezer, tavaly ősszel 140 ezer notebookot osztottak ki térítésmentesen, most pedig 193 ezret adnak.



Ezúttal ötödik, hatodik, kilencedik évfolyamos diákok és köznevelési intézmények kaptak, kapnak hordozható számítógépeket ingyen - ismertette, megjegyezve: a diákoknak ezeket a szülők, gondviselők a Kréta rendszeren keresztül igényelhették.



Szólt arról, hogy notebookokat több mint 3 ezer feladatellátási helyen adnak nemcsak állami intézményekben, hanem egyházi, nemzetiségi, önkormányzati és alapítványi iskolákban is. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a 193 ezerből 4499 laptopot osztanak ki 62 feladatellátási helyen.



Szalay Ferenc (Fidesz-KDNP), Szolnok polgármestere arról beszélt, hogy a városban kiemelt figyelmet fordítanak a magas színvonalú oktatásra és az egészséges életmódra nevelésre. Megemlítette, hogy a mindennapos testnevelés a településről indult, Szolnokon minden gyermek rendszeresen mozog.



A város vezetője a notebookokról szólva ugyanakkor figyelmeztetett a digitalizáció veszélyeire is, fontosnak nevezve, hogy a fiatalok felelősen használják az eszközöket.



Rusvai Károly, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója emlékeztetett: a koronavírus-járvány kezdetén nem voltak felkészülve a digitális oktatásra, de a pedagógusoknak köszönhetően gyakorlatilag napok alatt átállt erre a magyar oktatás.

Hozzátette: nagy problémát jelentett akkor az eszközhiány. Ez a projekt nagymértékben segíti a gyermekek részvételét a digitális oktatásban - jegyezte meg.



Beszámolt arról, hogy a Szolnoki Tankerületi Központban csaknem 2 ezer készüléket osztanak ki.



Paróczainé Kiss Emma, a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója az intézményt bemutatva kiemelte: innovatív szemlélet jellemzi a tantestületet, több továbbképzésen vettek részt a pedagógusok.



A helyszínen átadott sajtóanyag szerint 2025. december 31-ig 579 ezer notebookot osztanak ki, ebből 524 ezer tanulói és 55 ezer tanári.