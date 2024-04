USA

David Cornstein: csak Trump tud véget vetni a háborúnak, Orbán egyedülállóan erős vezető Európában

A világon egyetlen ember létezik, aki véget tud vetni az orosz-ukrán háborúnak, az pedig Donald Trump, Orbán Viktorhoz fogható erős vezető pedig nincs Európában - nyilatkozta az M1 aktuális csatornának David Cornstein, az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete.



Donald Trump volt amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök őszinte barátok és együtt nagy dolgokat tudnának elérni Európában és Amerikában, és ez a kapcsolat virágozni fog a republikánus párti Donald Trump megválasztása esetén - mondta az interjú során a diplomata.



Orbán Viktor egy olyan ember, aki hisz abban, ami mellett kiáll, és meg is valósítja - tette hozzá.



David Cornstein felidézte, hogy diplomáciai missziója előtt nem volt túl jó a kapcsolat a két ország között, ám büszke arra a munkára, amit a magyar kormánnyal együtt végzett a kapcsolat kijavítása érdekében.



"Szívfacsaró" látni azt, hogy mindent, amit nagyköveti munkája alatt építettek, lerombolt a demokrata Biden-kormányzat és budapesti képviselői.



Nem segít, ha egy olyan kormány van hatalmon Amerikában, amely párbeszéd helyett csak kritizál - fogalmazott David Cornstein, hozzátéve, a maga részéről soha nem a sajtóhoz fordult, ha olyat látott, ami nem helyes, hanem megkereste az illetékes minisztert, vagy Orbán Viktort. A miniszterelnökkel legtöbbször egyetértettek - mondta.



Hangsúlyozta: Donalt Trumpnak egyaránt megvan az érdekérvényesítési képessége Oroszországban és Ukrajnában, ezért egyedül ő tudja tárgyalóasztalhoz ültetni Putyin orosz és Zelenszkij ukrán elnököt. Megválasztása után az első dolga lesz, hogy megpróbálja befejezni ezt a háborút - fűzte hozzá.



Úgy vélekedett, a mostani a legveszélyesebb időszak az Egyesült Államok számára, ugyanis ha Putyin "keresztülgázol" Ukrajnán, nem fog ott megállni, tovább fog menni. Kína Tajvant fenyegeti, Észak-Korea Dél-Koreát, a Közel-Kelet pedig egy lőporos hordó. Ilyen körülmények között akár egy baleset, vagy egy véletlen is könnyen kiválthat egy nukleáris háborút - mondta.



A volt nagykövet szerint ég és föld a különbség a Magyarország és az Egyesült Államok Joe Biden elnöksége alatt folytatott migrációs politikája között.



Magyarországon ugyanis nincs bevándorlási probléma, Amerikában viszont az emberek, legtöbbször rossz emberek szabadon járnak át a határon, ami terrorveszélyt is jelent. A bevándorlókat pedig befogadják, aminek az egyetlen célja a demokrata párti szavazók számának növelése.

A magyar megoldás példa lehet az Egyesült Államok számára, mert Magyarországnak olyan vezetője van, aki tudja mit csinál - mondta.



A továbbiakban David Cornstein dicsérte a magyar oktatást, mert az Egyesült Államokban az oktatási intézményekben ahelyett hogy jó oktatást biztosítanának a diákoknak, a transzgender politikát, woke-szellemiséget tanítják. Magyarországon viszont nem tolerálják ezt, így jobb oktatást kapnak a gyerekek - fogalmazott.



Végül fontosnak nevezte a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) budapesti rendezvényét. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a fórumot az Egyesült Államokban indították útjára.



Ezek a tanácskozások annál is inkább fontosak, mert például Amerikában a liberális nézetek az uralkodók és a sajtó száz százaléka liberális. Ezeken a konferenciákon legalább fórumot kapnak a konzervatív nézetek is - mondta az M1 aktuális csatornának adott interjújában David Cornstein.