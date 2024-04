Önkormányzat

Karácsony Gergely: a főváros vezetése a jövőben is azt a bérpolitikát folytatja, amelyet az elmúlt években

Minőségi közszolgáltatásokat csak megbecsült munkavállalókkal lehet szolgáltatni, a főváros vezetése ezt az álláspontot képviseli a jövőben is. 2024.04.30 12:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A főváros vezetése a jövőben is folytatja azt a bérpolitikát, amelyet az elmúlt években a szakszervezetekkel partnerségben már kialakított - mondta Budapest főpolgármestere kedden, miután megállapodást kötött a Fővárosi Közszolgáltatói és Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségébe (FÖX) tartozó hét szakszervezettel.



Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy minőségi közszolgáltatásokat csak megbecsült munkavállalókkal lehet szolgáltatni, a főváros vezetése ezt az álláspontot képviseli a jövőben is.



Bármennyire is nehéz volt pénzügyileg az elmúlt öt év, sikerült megőrizni és némileg emelni is a közszolgáltatásokban dolgozók reálbérét - mondta a főpolgármester.



A megállapodás értelmében a következő években is megőrzik a Budapest-családban dolgozó 27 ezer dolgozó reálbérét, és mindent megtesznek, hogy az növekedjen is - közölte Karácsony Gergely.



Hozzátette: olyan minőségi munkahelyeket szeretnének biztosítani, ahol nemcsak a bérek, de minden más tekintetben is a megbecsülik a munkavállalókat.



Abban is megállapodtak, hogy a szerzett jogokat megőrzik, ha szükséges, akkor azokról újra tárgyal a főváros a szakszervezetekkel - mondta a főpolgármester.



Közölte, hogy a főváros vezetése továbbra sem alkalmazza a "rabszolgatörvényt", és továbbra sem él azzal, hogy külföldről kölcsönzött bérmunkával biztosítsa a közszolgáltatásokat. Kiemelte, hogy továbbra sem tervezik a közszolgáltatások kiszervezését külső cégeknek vagy külső bedolgozóknak. Hangsúlyozta, hogy saját cégekkel, saját munkavállalókra alapozva biztosítják a közszolgáltatásokat a fővárosiaknak.



Naszályi Gábor, a FÖX koordinátora, az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnök úgy fogalmazott: a megállapodás rendhagyó ajánlat a főpolgármestertől, más jelölt nem kereste meg őket.



Mint mondta, bíznak abban, hogy a most elfogadott elveket kellő erővel tudja majd a főpolgármester képviselni a következő közgyűlés előtt.