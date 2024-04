Voks 24

A választók online is ellenőrizhetik, melyik jelölt, lista ívén szerepel az ajánlásuk

A választó az ajánlásgyűjtő ívek megsemmisítéséig, szeptember 7-éig kérhet tájékoztatást arról, hogy a választási irodák által ellenőrzött ajánlóíveken szerepelnek-e az adatai ajánlóként. 2024.04.30 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A választópolgárok online is ellenőrizhetik, hogy a júniusi helyi önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti (EP-) választáson melyik jelölt, illetve lista ajánlásgyűjtő ívén szerepel az aláírásuk.



Az Országgyűlés 2014 nyarán módosította a választási eljárási törvényt, ennek alapján a választópolgárok tájékoztatást kérhetnek arról, hogy az ellenőrzött ajánlások között szerepel-e olyan, amely az adataikat tartalmazza. A Nemzeti Választási Iroda a 2022-es országgyűlési választás ajánlásgyűjtő időszakában vezette be a KITAJ elnevezésű online ajánlásellenőrzést, a választások tisztaságának elősegítéséért és a közbizalom erősítéséért.



A választási irodák az ajánlások ellenőrzésekor rögzítik a választási informatikai rendszerben, hogy a választó ajánlott-e jelöltet, és ha igen, melyiket. Erre azért van szükség, mert egy választópolgár ugyan több jelöltet, illetve listát is ajánlhat, de egy jelöltet, listát csak egyszer. Így visszakereshetővé válik, hogy a választópolgár adatai melyik jelölt, illetve lista ellenőrzött ajánlásai között szerepelnek.



Mivel az irodák csak addig folytatják a leadott ajánlások tételes ellenőrzést, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez, illetve listaállításhoz szükséges számot, csak az így ellenőrzött ajánlások "kereshetők" vissza.



A választó az ajánlásgyűjtő ívek megsemmisítéséig, szeptember 7-éig kérhet tájékoztatást arról, hogy a választási irodák által ellenőrzött ajánlóíveken szerepelnek-e az adatai ajánlóként.



A kérelmet be lehet nyújtani személyesen és kézbesítési megbízotton keresztül a helyi választási irodákhoz, valamint a magyarorszag.hu oldalon keresztül, azonosítást követően. Az azonosítás lehet ügyfélkapus felhasználónév és jelszó megadása, elektronikus személyi igazolvány, kódos telefonos vagy videós azonosítás. A választópolgár a sikeres azonosítását követően az űrlapon megadhatja, hogy mely választástípus(ok) esetében kéri a tájékoztatást az ajánlóíveken szerepléséről.



Az online szolgáltatás mellett az ajánlások ellenőrzésére papíralapon, illetve személyesen továbbra is van lehetőségük az állampolgároknak.



Ha a választó szerint visszaélés gyanúja merül fel, kifogással élhet a választási bizottságnál, illetve a nyomozóhatósághoz fordulhat.



A két évvel ezelőtti országgyűlési választáson több mint 130 ezer lekérdezés történt, a választási irodákhoz érkező, visszaélés gyanúját felvető panaszok száma 100-nál kevesebb volt.