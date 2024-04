Gasztronómia

Helyettes államtitkár: stratégiai cél az egészséges étkezés előmozdítása

Stratégiai cél a kormányzat számára az ételminőség, az ételbiztonság és az egészséges étkezés előmozdítása - hangoztatta a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára szombaton Szolnokon, a III. Magyar gasztronómia napja rendezvény keretében szervezett Magyarország étele 2024 elnevezésű élőmunkás, melegkonyhai szakácsverseny döntőjén és díjátadó ünnepségén.



Molnár Karolina a Debreceni Egyetem Szolnok Campusán tartott eseményen megjegyezte: a megmérettetés jelmondata "Csak tiszta forrásból!", mert ételek elkészítéséhez csupán kiváló minőségű, friss és tiszta alapanyagokat lehet használni.



Továbbá, mert "tisztelendő az a szándék", mely őrzi a kulturális hagyományokat, köztük a gasztronómiai tradíciót - fűzte hozzá.



"Csak tiszta forrásból!" - nem is lehetnének aktuálisabbak ezek a szavak akkor, amikor Európa ételbiztonsági helyzetét felborították a közelmúlt globális eseményei - vélekedett.



Meglátása szerint ebben a helyzetben különösen fontos, hogy jó minőségű, magyar termelőktől származó élelmiszerek mellett köteleződjenek el az emberek - hangoztatta.



Azt mondta: az étel kifejezheti az adott kultúra és a hagyományok gazdagságát is. Az egyes nemzetek és közösségek különféle ételekkel és receptekkel rendelkeznek, amelyek tükrözik a történelmüket, földrajzukat és kultúrájukat. Az étel által kapcsolódunk elődeinkhez és azokhoz az értékekhez, amelyeket tovább örökítünk a jövő generációjának.



Ez a verseny nemcsak arról szól, hogy kik nyernek, hanem arról is, hogy a versenyzők miként fejlődnek, inspirálják egymást - tette hozzá Molnár Karolina.



Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a verseny egyik fővédnöke videóüzenetében arról beszélt, hogy ételeinken ma is ott van történelmünk nyoma, minden, ami a magyar nemzetet jellemezte az elmúlt ezer évben.



Ez teszi olyan különlegessé a magyar konyhát szerte a Kárpát-medencében, szerte a világon - vélekedett. Ezért kell mindig megújítani a tudásunkat és feleleveníteni régi hagyományainkat.



A magyar kormány több mint tíz éve dolgozik azon, hogy megerősítse a nemzet egységét és összetartozását az élet számos területén, így a gasztronómiában is - fűzte hozzá Potápi Árpád János, megjegyezve: "a jó ételnek összetartó ereje van".

Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke egyebek mellett arról beszélt, hogy Szolnokon mindig is nagy hagyományai voltak a gasztronómiai képzésnek. A vendéglátás, a turizmus, az idegenforgalom a vármegye egyik legfőbb kitörési lehetősége - mondta.



Csókay Ákos, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára közölte, hogy nagyon hisznek a szakemberképzésben. Hozzátette: Magyarország jövője a jó szakembereken áll, emellett pedig hisznek a sikeres vállalkozókban. Fontos számukra, hogy a vendéglátói iparág valamennyi szereplője kiváló tudás birtokában kezdje meg működését.



Asztalos István, a főszervező Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke azt mondta, a megmérettetés elindításakor az volt a céljuk, hogy 60 év után szülessenek végre új magyar ételek.



"A magyar konyhát meg lehet újítani, annak van jövője" - hangoztatta, egyben bátorított, hogy "merjünk büszkék lenni" a magyar konyhára.



"Hazai alapanyagokból hazai gasztrokultúrát kell építeni" - vélekedett.



Erdőről mezőre elnevezésű ételkompozíciójával a nyírbátori Kakukk X Bila csapat nyerte a Magyarország étele 2024 versenyt. A verseny második helyezettje a fülöpszállási Vidám Borgőzös Harcsa Kuttyogatók nevű csapat lett a Halász Rapszódia elnevezésű ételsorral. A harmadik helyen a budapesti Kondérbetyárok nevű csapat végzett Malac Mennyország nevű ételkompozíciójával.



A versenyt az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete (Séfklub) és a Debreceni Egyetem rendezte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának közreműködésével.



A döntőbe a februári elődöntőben induló 20 csapatból 12 jutott tovább.



A verseny jelmondata - "Csak tiszta forrásból!" - Bartók Béla Cantata profana című művének befejező gondolata.



A legfeljebb négy elemből álló innovatív, de populáris ételek esetében elvárták, hogy azok a legtöbb átlagos felszereltségű konyhán, akár nagy adagszámban is elkészíthetőek legyenek, és értékesítési szempontból is megfeleljenek a magyar igényeknek. Fontos volt a hagyomány, a regionális magyarországi alapanyagok megjelenése.