Elismerés

Átadták az idei magyar állattenyésztésért és a magyar növénytermesztésért termék nagydíjat

A Zilda tejüzem nyerte a 2024-es Magyar Állattenyésztésért Termék Nagydíjat, az idei Magyar Növénytermesztésért Termék Nagydíjat pedig az Agrova Kft. kapta. 2024.04.20 22:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A XXXI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok kiállítói részére meghirdetett elismeréseket kedden adták át Hódmezővásárhelyen.



A mágocsi Zilda tejüzem - a Makrom Kft. és szakmai partnerei, az Embrió Kft. és az MTKI Kft. - az A2A2 genotípusú szarvasmarha embrióktól, az A2-es tejből készült laktózmentes tejtermékekig pályázatáért nyerte el a Magyar Állattenyésztésért Termék Nagydíjat. Az együttműködő partnerek célja egy - kedvezőbb élettani hatásokkal rendelkezőn - A2 béta-kazeint tartalmazó tejet adó állomány kialakítása, valamint a tejből készített laktózmentes termékek fejlesztése volt.



A nyíregyházi Agrova Kft. a talaj foszforkészletének feltárására használt speciális mikrobiológiai talajoltó készítmények fejlesztéséért kapta a Magyar Növénytermesztésért Termék Nagydíjat.



Antal Gábor, a május 2-án kezdődő kiállítást szervező Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója elmondta, a rendezvényen a tavalyihoz hasonló számban mutatkoznak be a mezőgazdaságban és az azt kiszolgáló ágazatokban tevékenykedő vállalkozások. A háromnapos rendezvény látogatói 220 háttér-ipari kiállítóval találkozhatnak, így bemutatkoznak tartástechnológiai, agrárinformatikai, szaporodásbiológiai, állategészségügyi- és gyógyszeripari, takarmányozási és élelmiszeripari termékeket, eszközöket, berendezéseket gyártó és forgalmazó cégek is.



Az állatkiállítók száma kétszáz körül alakul majd. Idén újra teljes lesz az állattenyésztési repertoár, így a hazai szarvasmarha, ló, sertés, kecske és juh ellenőrzött és törzstenyészetek mellett a fajtabemutatókról nem hiányoznak a szárnyasok sem.



A kiállításhoz számos szakmai előadás és a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetemmel együttműködve kétnapos konferencia is kapcsolódik a fenntarthatóságról és a jövőálló állattenyésztésről.