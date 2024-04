Belpolitika

Magyar Péter: jogerőssé vált a Tisza Párt regisztrációja a választásokra

Jogerős lett a Tisza Párt regisztrációja a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választásra - jelentette be a Facebook-oldalán Magyar Péter.



A Talpra Magyarok Közössége alapítója a múlt héten közölte, hogy a Tisztelet és Szabadság (Tisza) Pártot, mint jelölő szervezetet egyhangúlag nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Bizottság - logóstul és rövidített névvel együtt. Az NVB ülésén elhangzott, a hosszabb és a rövidített nevet is fel lehet tüntetni a szavazólapon, ahogy a logót is.



Magyar a hétfői posztjában arra kérte "a külföldön élő magyarok százezreit, hogy regisztráljanak a választásra, és szánjanak egy kis időt és energiát a hazájukra június 9-én. A választás eredménye sorsdöntő lesz. A külföldön élő magyarok számára komplex hazaváró programot hirdetünk hamarosan."



A Tisza Párt a múlt heti közgyűlésén az egyik alelnökévé választotta Magyart, illetve Magyarék többségbe kerültek a párt ügydöntő szerveiben.



A Tisza Párt április 20-án elkezdheti gyűjteni az ajánlásokat az induláshoz. A párt EP-listáját a tervek szerint Magyar vezeti majd, míg több helyre pályázatot hirdettek.