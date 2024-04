EU

Varga Mihály: az Ukrajnának folyósított támogatást nyomon kell követni

Nem lehet kettős mércét alkalmazni ebben a kérdésben: ezeket a pénzeket nyomon kell követni és ellenőrizni kell. 2024.04.12 19:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarország fontosnak tartja az Ukrajnának folyósított támogatás felhasználásának fegyelmezett és szigorú ellenőrzését, nyomon követését - jelentette ki a magyar pénzügyminiszter pénteken Luxembourgban.



Varga Mihály, az uniós tagországok pénzügyminisztereit tömörítő tanács (Ecofin) ülését követően magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: az Európai Bizottságnak törekednie kell arra, hogy az Ukrajna újjáépítésére és reformjainak támogatására megítélt 50 milliárd eurós forrás felhasználása fegyelmezett legyen, a pénz megérkezzen, és kizárólag arra használják fel, amire azt az EU biztosította.



Nem lehet kettős mércét alkalmazni ebben a kérdésben: ezeket a pénzeket nyomon kell követni és ellenőrizni kell. Az Ukrajnának juttatott forrásokkal kapcsolatban ugyanolyan fegyelmezett gazdálkodás szükséges, mint minden más uniós forrás esetében - jelentette ki.



A miniszter elmondta, a tagállamok üdvözölték, hogy az Európai Beruházási Bank (EBB) beemelte prioritásai közé a biztonsági és védelmi célú projektek megvalósításának finanszírozását. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta: Magyarország a békés megoldásokat részesíti előnyben, de tudomásul veszi, hogy a helyzet jelenleg nem a béke, hanem inkább az eszkaláció irányába tart. Kiemelte: Magyarországnak szüksége van arra, hogy a védelmi ipart fejleszteni tudja. A meglévő bruttó két százalékos GDP-arányos kiadásokat növelni szeretné - tájékoztatott.



"Magyarország álláspontja az, hogy az Európai Beruházási Bank részvételének nem szabad az ukrajnai fegyverellátás eszközévé válnia, hanem Európa védelmi képességeinek megerősítéséhez kell hozzájárulnia" - fogalmazott a pénzügyminiszter, majd hozzátette: arra kell törekedni, hogy a pénzügyi támogatások jó célt szolgáljanak. Magyarország fegyverek szállítását továbbra sem támogatja - szögezte le.



Varga Mihály kijelentette: Európa biztonságát meg kell erősíteni. Ennek kapcsán emlékeztetett: Magyarország évek óta egyedül, külső támogatások nélkül látja el a schengeni határok védelmét, ami ez idáig mintegy 700 milliárd forintot tett ki. Magyarország olyan uniós finanszírozást vár, amely a határvonal megerősítését és további védelmét fogja biztosítani - húzta alá.



Az Európai Parlament által előző nap elfogadott uniós migrációs és menekültügyi csomaggal kapcsolatban azt mondta, a paktum zsarolásra használható, "nyilvánvalóan ez is a célja". Magyarország számra elfogadatlan a migrációs paktum - szögezte le.



"Európai parlamenti nyomásra sem fogjuk elfogadni, hogy mások döntsék el, hogy kikkel élhetünk együtt" - fogalmazott.



Szavai szerint elfogadhatatlan az is, hogy nem teljesítés esetén egy húszezer eurós büntetést is tartalmaz a csomag. Ez azt a célt szolgálja, hogy pénzügyileg is megzsarolhassák a tagországokat - mondta. Minden lehetséges eszközt meg kell ragadni annak érdekében, hogy a paktum felülvizsgálata és elutasítása megtörténjen - tette hozzá nyilatkozatában Varga Mihály.