Bűnmegelőzés

Rétvári Bence: Magyarországon az emberek 83 százaléka biztonságban érzi magát

Magyarországon az emberek 83 százaléka biztonságban érzi magát, és egy évtized alatt 62 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Budapesten.



Rétvári Bence a bűnmegelőzés napja alkalmából rendezett ünnepségen azt hangsúlyozta: az eredmény a rendőrség és a bűnmegelőzésben dolgozók munkájának köszönhető.



Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, amihez az is hozzájárult, hogy megemelték a bűnüldözésre és a működtetésre szánt forrásokat; míg 2010-ben a rendőrség működtetésére 449 milliárd forint szerepelt a költségvetésben, addig idén erre 1309 milliárd forintot fordítanak - emelte ki az államtitkár.



Hozzátette: az elmúlt tíz évben háromezerrel nőtt a rendőrség létszáma, és idén 80 ezer forintos, míg 2022-ben 116 ezer forintos alapbéremelés történt ezen a területen.



Azt mondta, Európa egyik legszigorúbb büntető törvénykönyve a magyar, amiért sok támadás éri az országot, azonban a kormány ezeket a támadásokat inkább elismerésnek tartja. A kormány álláspontja az, hogy szigorú büntetőjogszabályok nélkül nem lehet az emberek békéjét és biztoságát megvédeni - emelte ki Rétvári Bence.



Úgy fogalmazott: akkor, amikor az élet felbolydul, a szomszédunkban háború zajlik, és mindenki egy kicsit nagyobb külső veszélyt érez, fontos, hogy ez ne jelentse az egyén életének megrendülését. "Nincs annál nagyobb veszély, minthogy a béke és a biztonság veszélybe kerül, ezért fontos a rendőrség és a bűnmegelőzésben dolgozók munkája" - mondta.



Rétvári Bence kitért arra, fontos feladat Európa és Magyarország békéjének megőrzése, hiszen a békének már csak "magyar hangja van, minden más nyelven csak a háború hangján lehet szólamokat hallani, ami nagyon veszélyes". "Az, hogy a NATO védelmi szövetségként a háború szervezését vette át az uniótól, az sokak számára minőségileg is riasztó" - fogalmazott.



Az államtitkár szerint ez egy olyan időszak, amikor a béke és a biztonság felértékelődik, és ezekért tenni kell. A biztonságunkért a rendőrség és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) sokat tett. Az NBT munkája révén ma kevesebben lesznek bűncselekmény áldozatai, a szervezet munkája fontos és mindig aktuális - hangoztatta.



Jelezte, hogy a rendőrség az idei évben már kimagaslóan sok esetben, 444 nyomozást indított pedofil elkövetőkkel szemben, és 89 vádemelési javaslattal élt. Büntetőeljárást 1035 ügyben folytat pedofil elkövetőkkel szemben; ez a munka is biztosítja a gyerekek nagyobb biztonságát - mutatott rá.



Közölte, az NBT által kidolgozott bűnmegelőzési programok nemcsak Magyarországon, de nemzetközi szinten is elismerést váltanak ki, a legjobbak közé tartoznak. A bűnmegelőzési tanács sosem enged az igényességből, ezért munkájuk időtálló.

Hatala József, az NBT elnöke köszönetet mondott az oktatásban, az önkormányzatokban, a kormányhivatalokban, a rendőrségen dolgozók bűnmegelőzési munkájáért, és arra kérte őket, támogassák a kormány bűnmegelőzéssel kapcsolatos elképzeléseit.