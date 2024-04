Belföld

LMP: sem a jelenlegi, sem a korábbi városvezetés nem érdekelt a 3-as metró felújításával kapcsolatos ügyek feltárásában

Az LMP szerint sem a jelenlegi, sem a korábbi budapesti városvezetés nem érdekelt a 3-as metró korábbi felújításával kapcsolatos ügyek feltárásában - mondta Gál József, az ellenzéki párt szóvivője csütörtöki, budapesti, online is közvetített sajtótájékoztatóján.



Azt mondta: az LMP arra kíváncsi, miért írták alá az oroszokkal az előnytelen szerződést, a kormány milyen nyomást gyakorolt a Tarlós István vezette fővárosra az orosz lobbiérdekek kiszolgálására, miért távolították el Vitézy Dávidot a Budapesti Közlekedési Központ éléről, amikor ő kiállt az orosz metrókocsi-szerelvények beszerzése ellen, és miért nem oldja fel Karácsony Gergely főpolgármester az előnytelen szerződés titkosítását.



Az LMP gyanúja az, hogy "a két oldal most is összejátszik", hiszen nem lenne probléma az előző érában kötött szerződés titkosításának feloldása - mondta Gál József.



Hozzátette: Tarlós István "gyenge kezű" főpolgármesterként hagyta, hogy a Fidesz orosz lobbiérdekeket kiszolgálva ráerőltessen egy előnytelen szerződést Budapestre. Új kocsik vásárlása helyett "felújítottnak mondott oroszokat kaptunk", amihez nem járt klímaberendezés. Karácsony Gergely pedig hiába ígérte meg a 2019-es választási kampányában, hogy megválasztása esetén cselekedni fog, ez a mai napig nem történt meg; a főpolgármester által az ügyben ígért vizsgálóbizottsági eljárás nem hozott eredményt, és továbbra sem nyilvánosak az "előnytelen szerződés részletei" - jegyezte meg.



Az LMP politikusa hozzátette: a BKV közlése szerint a légkondicionálókról a közbeszerzési eljárás jelenleg tárgyalási szakaszban van, a cég idei üzleti tervében azonban nincs nyoma ennek a beruházásnak. Tény az is, hogy a Bolla Tibor vezeti a BKV-t, aki még a Tarlós-éra alatt kötötte meg az előnytelen metrószerződést - hívta fel a figyelmet a szóvivő.



"Ki lehet mondani, hogy az orosz metrókocsi-felújítás ügyét a két pártpolitikai oldal közösen söpörte a szőnyeg alá" - fogalmazott Gál József.



Az ellenzéki politikus szerint "ha a budapestiek szeretnének tisztán látni, akkor csak Vitézy Dávidra tudnak szavazni, hiszen sem a mostani jelölttől, Karácsony Gergelytől, sem a Fidesz jelöltjétől, Szentkirályi Alexandrától nem várható, hogy ezen mutyi után tisztességesen kivizsgálják azt az ügyet, amiben ők is nyakig benne vannak".