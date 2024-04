Média

NMHH: harmincmillió forint bírságot kapott az RTL a Sztárbox miatt

A 16 éven aluliaknak nem ajánlott jelzéssel kellett volna műsorra tűzni a IV. korhatári kategóriának megfelelő időpontban, tehát 21 óra után. 2024.04.11 12:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Sztárbox című műsorfolyam újabb öt epizódját találta jogsértőnek, és emiatt szankciókat alkalmazott a médiaszolgáltatóval szemben a médiatanács. A testület április 9-i ülésén határozott a Balázsék című műsorszám tavalyi adásáról is, amelyben egy idős asszonyt tettek gúny tárgyává - tudatta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága.



Öt Sztárbox-epizód miatt 30 millió forint bírság megfizetésére kötelezte az RTL-t a médiatanács. A testület az idén két korábbi (januárban, illetve februárban meghozott) határozatában már elmarasztalta a médiaszolgáltatót azért, mert két Sztárbox-epizód közzétételével megsértette a műsorszámok korhatári kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat. A testület álláspontja szerint a showműsor további 5 epizódja esetében is téves volt az RTL által választott, 12+ korhatári kategória. A műsorsorozat kifogásolt részei az erőszakos jelenetek és az erőszak következményeinek reflexió nélküli bemutatása miatt a kiskorúak személyiségfejlődését negatívan befolyásolhatták, ezért azokat 16 éven aluliaknak nem ajánlott jelzéssel kellett volna műsorra tűzni a IV. korhatári kategóriának megfelelő időpontban, tehát 21 óra után - közölték.



Tekintettel arra, hogy a klasszifikációs rendelkezések megsértése súlyos jogsértésnek minősül, a médiatanács indokoltnak tartotta, hogy döntéséről a médiaszolgáltató a nyilvánosságot minél szélesebb körben tájékoztassa, ezért - akárcsak a korábban vizsgált Sztárbox-epizódok esetén - az RTL-t a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét pedig 50 ezer forint bírsággal sújtotta a jogsértés ismételtsége miatt.



Ugyanezen az ülésén határozott a médiatanács a Balázsék című műsorszám tavaly november 29-i adásáról is, amelyben az ország karácsonyfájának adományozóján gúnyolódtak. A műsorvezetők azzal, hogy megszégyenítették az idős asszonyt, negatív magatartásmintát közvetítettek a 12-16 éves korosztálynak. A vizsgált műsorrészben a műsorvezetők semmit nem tettek azért, hogy ellensúlyozzák a betelefonáló hallgatók által előadottakat. A médiatanács szerint a műsorszámot az abban taglalt témák problematikus bemutatásmódja és a műsorrész egészének nyers, közönséges volta miatt a 16+, azaz a IV. korhatári kategóriába kellett volna sorolni, és ennek megfelelően csak 21 óra után lehetett volna közzétenni. A testület emiatt 7 millió 150 ezer forint bírságot rótt ki a Rádió 1-re, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét pedig a jogsértés ismételtsége miatt 175 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte. A Rádió 1-nek emellett közleményben tájékoztatnia is kell a hallgatókat a jogsértés tényéről - közölték.

A Sárvár Rádió 2023. december 1-7. között azzal sértette meg a szerződéses vállalásait, hogy nem tett közzé megfelelő mennyiségű közszolgálati, helyi közélettel foglalkozó, illetve a mindennapi életet segítő műsorszámot, magyar zenei művet és szöveget, valamint túllépte a zenei művek közzétételére vonatkozó vállalását. A médiatanács ezért 70 ezer forint bírságot szabott ki, valamint a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte a Sárvár Rádiót, annak vezető tisztségviselőjét pedig 10 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte a jogsértés ismételtsége miatt.



Megsértette a hatósági határozatban vállalt kötelezettségeit a Magyar Sláger TV 2023. december 1-7. között azáltal, hogy nem tett közzé megfelelő mennyiségű zenei és szórakoztató témájú tematikus tartalmat és közszolgálati műsorszámot. A Magyar Sláger TV Kft.-t ezért 50 ezer forint bírság megfizetésére és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte a testület.



A hatóság nézői bejelentésre vizsgálta a román joghatóság alá tartozó FEM3 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2024. január 26-án sugárzott "Forró Nyomon" című műsorszám 15 órakor és 16 óra 5 perckor közzétett epizódjait, többek között azért, mert azok egyike a méltóságot sértő helyzetben mutatta be a bűncselekmények áldozatait. Az egyik, mentősök munkájáról szóló jelenetben egy sérült, magatehetetlen férfi arca felismerhető volt annak ellenére, hogy a magyar jogszabályok tiltják a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek öncélú és sérelmes bemutatását. A vizsgált epizódok korhatári besorolása sem volt megfelelő a magyar szabályozás szempontjából, ezért a hatóság értesítette a román társhatóságot a vélelmezett jogsértésekről, egyúttal felkérte a szükséges intézkedések megtételére.



A testület a holland társhatósághoz fordult az AXN-en február 3-án 21 órai kezdettel sugárzott Motel 2. című műsorszám miatt. A médiaszolgáltató a műsorszámot 16+ jelöléssel sugározta, azaz a IV. korhatár-kategóriába sorolta, azonban a film a magyar szabályozás alapján -a szadisztikus jelenetsorok, a nyílt erőszakábrázolás és a szexuális tartalom miatt - a VI. korhatár-kategóriába tartozna. Ennek megfelelően a médiaszolgáltató csak akkor tehette volna közzé, ha megfelelő műszaki intézkedéssel biztosítja, hogy kizárólag 18 éven felüli nézők számára legyen elérhető.



A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is - a legfrissebbek a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak - tudatta az NMHH kommunikációs igazgatósága.