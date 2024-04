Belpolitika

Nyilvántartásba vették Magyar Péter pártját, elindulhat a júniusi választáson a Tisza

A hvg.hu azt írja, hogy Magyar pártját, a Tisztelet és Szabadság Pártot, mint jelölő szervezetet egyhangúan nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Bizottság. 2024.04.11 18:07 ma.hu

A hvg.hu azt írja, hogy Magyar pártját, a Tisztelet és Szabadság Pártot, mint jelölő szervezetet egyhangúan nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Bizottság - logóstul és rövidített névvel együtt. Az NVB mai ülésén - amelyen Magyar is részt vett - többen hozzászóltak a logó-kérdéséhez. A vitában Gönczi Gergely NVB-tag jelezte, álláspontja szerint jogszerűen a hosszabb és a rövidített nevet is fel lehet tüntetni a szavazólapon, ahogy a logót is, mert ennek nincs akadálya.



Magyar Péter még tegnap, azaz szerda délután adta be pártja nyilvántartásba vételi kérelmét a Nemzeti Választási Bizottságnak. Magyar a párt nevét a regisztráció jogerőssé válása után hozta volna nyilvánosságra, mondván: "Lássuk meg, mennyire fél a hatalom, és megpróbálják-e adminisztratív eszközökkel megakadályozni az indulásunkat". Azonban néhány perccel később, miután az NVB oldalán megjelent a bejelentés ténye, megerősítette, hogy a Tisztelet és Szabadság Párt színeiben indulnak a júniusi választáson.



A Tisza Párt tegnapi közgyűlésén az egyik alelnökévé választotta Magyart, illetve Magyarék többségbe kerültek a párt ügydöntő szerveiben.



A Tisza április 20-án elkezdheti gyűjteni az ajánlásokat az induláshoz. A párt EP-listáját a tervek szerint Magyar vezeti majd, míg több helyre pályázatot hirdetnek.



Az összevont uniós és önkormányzati választás június 9-én lesz.