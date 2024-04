Botrány

A Rába Quelle káromkodó igazgatója elnézést kért mindenkitől, kivéve Borkaitól

2024.04.11

"Ki a f.szom fog ebbe a g.ci, kib.szott, k.rva retkes városba bejönni? Még a lábamat se törlöm bele" - hangzik el Kovacsics Imre, a Rába Quelle fürdő ügyvezető igazgatójának szájából egy kiszivárgott hangfelvétel szerint.



A felvételen arról is beszélt, hogy csapatának 2027-ig lett volna szerződése az üzemeltetésre, de az új szerződést a Közbeszerzési Hatóság eltörölte, Kovacsics szerint a "f.szkalap Borkai, f.szkalap Hajtó, f.szkalap Bárány István" miatt, akiket, ha már nem lesz függő helyzetben Győrtől, akkor megfelelő módon tud majd "nyírni".



Ezzel kapcsolatban az ATV-nek adott interjúban azt mondta Kovacsics, hogy abban az esetben el tudná képzelni, hogy "nyírja" Borkait, "ha egy ilyen erkölcstelen embert választanának meg Győr polgármesterének", ezt azonban nem tudja elképzelni.



Kovacsics szerint Borkai haveri körének megtetszett a győri fürdő, ezért abban az esetben, ha más üzemeltetőhöz kerülne a létesítmény, mindent el fog követni, hogy ne lehessen közpénzt felhasználni az üzemeltetésére - bár hogy ezt pontosan hogyan tudná elérni, arról nem nyilatkozott.

Elmondta azt is, hogy a felvétel miatt feljelentést tesz, ugyanis "nonszensz, hogy hálószobákban, baráti társaságokban, üzleti megbeszéléseken felvesznek valamiket, így kell a magyar embereknek élni". Mivel a hangfelvételen hallgató megbeszélésen hatan-nyolcan voltak bent, így szerinte ki fog derülni, hogy ki szivárogtatta ki.



A felvételen elhangzottak miatt bocsánatot kér mindenkitől, aki sértve érzi magát az elhangzottak miatt, kivéve Borkai Zsolttól. Felidéz egy részletet a beszélgetésről, amely nem hallható a felvételen, de szerinte megmagyarázza, milyen szövegkörnyezetben mondta a cikk elején is idézett mondatot. Mint mondja, "jelzős szerkezettel" odaszólt Borkainak, akinek még a keresztnevét is eltévesztette, hogy amennyiben Győr város őt választja meg, soha többet nem teszi be a lábát, és azt is letagadja, hogy itt születtek a gyerekei, itt van a legtöbb barátja. Kovacsics szerint Borkai "amilyen erkölcsi rontásba vitte a várost, nem értem meg, hogy indulhat egyáltalán valaki, és azt sem, hogy kaphat valaki olimpiai életjáradékot".



Borkai Zsolt az 1988-as szöuli olimpián nyert aranyérmet lólengésben, amiért élete végéig olimpiai életjáradékban részesül - teszi hozzá a Hvg.