Belpolitika

Magyar Péter kérelmezte pártja nyilvántartásba vételét

Magyar Péter szerda délután beadta pártja nyilvántartásba vételi kérelmét a Nemzeti Választási Bizottság - erről egy Facebook-bejegyzést is közzétett.



"Ezzel a párttal indulunk 2024. június 9-i európai parlamenti és az önkormányzati választáson. A párt nevét a regisztráció jogerőssé válása után hozom nyilvánosságra", írta és hozzátette, hogy a választási bizottság csütörtökön ülésezik, és akkor elvileg döntést is hoz. "Lássuk meg, mennyire fél a hatalom és hogy megpróbálják-e adminisztratív eszközökkel megakadályozni az indulásunkat" - jegyezte meg Magyar, aki azonban néhány perccel a posztja után megerősítette, hogy a Talpra Magyarok Közössége a Tisztelet és Szabadság Párt színeiben indul a 2024. június 9-i választáson.



A Tisza Párt mai közgyűlésén az egyik alelnökévé választotta Magyart, illetve Magyarék többségbe kerültek a párt ügydöntő szerveiben.



A párt alapját jelentő Legyél te a változás! nevű egyesületet Tarr Zoltán református lelkész ingyen adta át Magyarnak, és felszólalt az április 6-i tüntetésen is. Ezt követően Tarrt kirúgták attól az állami technológiai cégtől, a Neumann János Nonprofit Kft.-től, ahol a három hónapos próbaidejét töltötte.