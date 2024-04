Illegális bevándorlás

Bakondi György: az embercsempész bandák készülődnek visszatérni a magyar határhoz

A magyar kormány továbbra is azt a politikát követi, hogy őrzi a határokat, mert a belső biztonság alapja a határbiztonság. 2024.04.11 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Úgy tűnik az információk alapján, hogy az embercsempész bandák mintha készülődnének visszatérni a magyar határhoz - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.



Bakondi György szerint ennek az az oka, hogy az embercsempészek figyelemmel kísérik az Európai Unió (EU) jogalkotási folyamatát, azt, hogy a migrációs paktumról szerdán szavaz az Európai Parlament (EP) és felkészülnek a változásokra.



A kilenc jogszabályt érintő migrációs paktum elfogadását azért sürgeti az EU jelenlegi vezetése, mert azt az EP választási kampányban akarják felhasználni - mondta. Kifejtette, hogy az egyes tagállamokban "elmúlt az a lelkesedés", amely 2015-ben jellemezte a migrációt. Mint mondta, az embereket érintő negatív körülmények, többek között a NoGo-zónák, a terroresemények, a nők elleni erőszakos cselekmények és a szociális feszültség elérte a politika szintjét is.



Ezért az EU jelenlegi vezetése azt akarja kommunikálni, hogy megtalálta a migránskérdésben a megoldást, amely az európai emberek biztonságát szolgálja - emelte ki. Hozzátette, hogy a szolidaritás jegyében kvóták szerint osztanák szét az illegális migránsokat a tagállamok között.



Brüsszelből megmondanák, hogy hány migráns befogadására alkalmas tábort kellene építeni Magyarországon - mondta Bakondi György. Kiemelte, hogy a paktum szerint több mint 3000 illegális migránst kellene fogadnia Magyarországnak, Bulgáriának pedig 600-at. Kiemelkedő nagyságrendről van szó - hangsúlyozta.



Ha "Magyarország nem vállalja a migránsokat", akkor "jelentős, kilencmillió forintnak megfelelő eurót kellene fizetnie minden egyes be nem fogadott migráns után" - emelte ki.



Értékelése szerint a magyar kormány 2015 óta konzekvens és következetes menekült- és migrációspolitikát folytat, amely egyrészt a határőrizetre épül, másrészt pedig arra az elvre, hogy a menekültkérelmeket az EU-n kívül kellene benyújtani és elbírálni. Az eredményesség jól látható, ennek ellenére a tapasztalatokat az EU nem használta fel - jegyezte meg.



A magyar kormány továbbra is azt a politikát követi, hogy őrzi a határokat, mert a belső biztonság alapja a határbiztonság - hangsúlyozta a belbiztonsági főtanácsadó.



A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt Bakondi György, hogy Spanyolországban ötszörös az illegális migráció növekedése, és a kelet-mediterrán térségben is erősödik a migrációs nyomás, amely hatással lehet Magyarországra.