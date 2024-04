Családpolitika

Hornung Ágnes: 2010-hez képest három és félszer több településen érhető el bölcsődei szolgáltatás

A gárdonyi intézmény több mint 590 millió forint támogatásból épülhetett meg, amit az önkormányzat közel 70 millió forinttal egészített ki. 2024.04.10 04:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

2010-hez képest három és félszer több településen érhető el bölcsődei szolgáltatás - hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az Agárdi Tündérkert Bölcsőde keddi átadóünnepségén.



Hornung Ágnes kiemelte, hogy a bölcsődefejlesztések már jó ideje megkülönböztetett figyelemben részesülnek, az országos lefedettség folyamatosan javul, amelynek köszönhetően jelenleg több mint 1130, azaz minden harmadik településen biztosított a bölcsődei ellátás. A bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek száma közelít a 65 ezerhez, amely duplája a 2010-es, mindössze 32 ezernek, s csak az elmúlt egy évben több mint 4000 új férőhely jött létre - fűzte hozzá.



Az államtitkár rámutatott, hogy a bölcsődefejlesztési munkálatok folyamatosak, jelenleg is több ezer férőhely építése zajlik többféle uniós és magyar forrásból.



A gárdonyi intézmény több mint 590 millió forint támogatásból épülhetett meg, amit az önkormányzat közel 70 millió forinttal egészített ki.



Hornung Ágnes hangsúlyozta, a kormány számára a bölcsődék felszereltsége, az épületek minősége mellett legalább annyira fontos a kisgyermekekkel foglalkozók anyagi megbecsülése. Közlése szerint ebben is jelentőset léptek előre: a bölcsődei szakemberek bére 2010-hez képest 2024-re átlagosan több mint négyszeresére emelkedett.



Tessely Zoltán (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője elmondta, az elmúlt tizenkét évben Gárdony népessége 33 százalékkal nőtt, sok gyermekes család költözött a tópartra, ami indokolttá tette a bölcsődefejlesztést, amely egyben jelképe is a felelős kormányzati hozzáállásnak, valamint az önkormányzat felelős gazdálkodásának.



Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés fideszes elnöke közölte, hogy bölcsődefejlesztési programokra mintegy 7 milliárd forintot fordítottak Fejérben az elmúlt időszakban, emellett óvodai férőhelybővítés is volt szép számmal.



Az új gárdonyi bölcsődével kapcsolatban megemlítette, hogy a négy csoportszobás, 56 férőhelyes intézmény hat új munkahelyet teremtett.



Tóth István (Fidesz-KDNP) polgármester "kis katedrálisnak" nevezte az energiahatékonyságot maximálisan szem előtt tartva megépített új bölcsődét, amely a helyi igények kielégítése miatt rendkívül fontos volt a város számára.