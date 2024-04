Önkormányzat

Főpolgármesteri Hivatal: bővítik a Városháza parkot

Megkezdődtek hétfőn a budapesti Városháza park bővítésének munkálatai, az V. kerületi kibővített pop-up parkot májustól vehetik majd birtokba a budapestiek - közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel.



Közleményük szerint a jelenleg 4 ezer négyzetméternyi szabadon bejárható területet 7 ezerre növelik.



"A Városháza park izgalmas megoldásokkal, egyedi utcabútorokkal és növényekkel ígér elvonulást a város zajától Budapest központjában" - írták.



Hozzátették, a Városháza tömb fejlesztésének következő lépése a korábban ígérteknek megfelelően a Városháza park végleges kialakítása lesz a tervpályázaton győztes tervnek megfelelően. Ez a Városháza jelenleg zajló homlokzatfelújítása után, a következő években valósul meg.



"A jelenlegi városvezetés egyik fontos vállalása volt, hogy a Városháza tömb fejlesztésének részeként a korábbi lepusztult, a városlakók elől elzárt udvar helyén létrehozza a Városháza parkot" - emlékeztettek.



A Főpolgármesteri Hivatal közölte: céljuk, hogy Budapest új, nyitott, zöld főterét hozzák létre.



"Visszaadjuk a budapestieknek a Városháza előtti elkerített területet, ahol parkosított agórát alakítunk ki. Közelebb hozzuk az emberekhez a Városháza napi működését, és helyet adunk sokszínű rendezvényeknek, hogy a Városháza park a kultúra és a találkozások helyszíne legyen" - fogalmaztak.



A közleményben kitértek arra is, hogy a folyamat részeként az elmúlt években megújult a Merlin-épület, és a végéhez közeledik a Városháza Károly körút felé néző homlokzatának átfogó felújítása is.



Budapest 150. születésnapjára megnyílt a Városháza Passzázs, amely szabad átjárást biztosít a Városháza udvarán a Károly körút és a Városház utca között, ahol kültéri kiállítást is nyitottak - olvasható a közleményben.