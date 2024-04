Voks 24

Az NVI április 19-ig mindenkinek postázza a választási értesítőjét

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) április 19-ig postázza a 7,8 millió választópolgárnak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi képviselők, valamint az Európai Parlament (EP) tagjainak választásáról szóló értesítőt.



A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a június 9-ei választáson mely választás névjegyzékében szerepelnek és melyik településen, szavazókörben élhetnek választójogukkal. Az önkormányzati, a nemzetiségi és az EP-választáson ugyanis kis mértékben eltérő a szavazásra jogosultak köre.



Az EP-választáson szavazhat a 7,68 millió magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, valamint regisztráció után azok a magyar állampolgárok, akiknek sem Magyarországon, sem más uniós tagállamban nincs lakcímük, továbbá szavazhatnak az Európai Unió más tagországainak magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárai is, amennyiben ezt kérik.



Voksolhat az önkormányzati választáson a 7,68 millió magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, továbbá a mintegy 35 ezer menekültként elismert vagy huzamos tartózkodási jogosultságú és az EU más tagállamainak magyarországi lakóhellyel rendelkező körülbelül 137 ezer választópolgára. A Magyarországon lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgároknak kérniük kell felvételüket a névjegyzékbe az EP-választásra, az önkormányzati választás névjegyzékébe azonban automatikusan felkerülnek.



A nemzetiségi választók csak akkor vehetnek részt a nemzetiségük önkormányzati képviselőinek választásán, ha május 31-én 16 óráig felvetették magukat nemzetiségük névjegyzékébe.



A magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgároknak szóló értesítő azt tartalmazza, hogy szerepelnek az önkormányzati és az EP-választás névjegyzékében is, illetve fel van tüntetve az is, ha már regisztráltak nemzetiségük névjegyzékébe.



A menekültként elismert vagy huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkezők arról kapnak tájékoztatást, hogy az önkormányzati választás névjegyzékében szerepelnek, a magyarországi vagy más uniós tagállamban lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárokat pedig csak az EP-választás névjegyzékében tüntetik fel.



Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak a nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza. Arról is tájékoztatja a választópolgárt, hogy a szavazásra a lakcímkártyáját kell elvinnie, továbbá igazolnia kell személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal).

Feltüntetik az értesítőn azt is, hogyan és meddig lehet igényelni akadálymentes szavazókört, mozgóurnát, hogyan és meddig lehet jelentkezni a külképviseleti névjegyzékbe (csak az EP-választásra), és átjelentkezni egy másik településre (az önkormányzati választáson csak olyan bejelentett tartózkodási helyre lehet átjelentkezni, amelyet a választás kiírását megelőzően, február 11-e előtt létesítettek).



A kérelmeket személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján, illetve elektronikus azonosítás után elektronikusan lehet benyújtani, a kérelmek benyújtását és a helyi választási irodák címét az értesítőn QR-kódokkal segíti az NVI.



Az értesítők nyomtatása az április 3-ai névjegyzéki állapotnak megfelelően kezdődött, azok kiküldésével az iroda a Magyar Postát bízta meg.



A 7,8 millió választónak legkésőbb április 19-ig postázzák az értesítőt a lakcímükre, ha valaki nem kapja meg, ezt a jegyzőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki. Azoknak, akik még nem nagykorúak, de a június 9-i választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt.



Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak.