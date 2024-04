Családpolitika

Hornung Ágnes: már lehet jelentkezni a nyári balatoni Erzsébet-táborokba

Elindult a jelentkezés a nyári balatoni Erzsébet-táborokba: Zánkán és Fonyódligeten hatnapos, ötéjszakás turnusokban nyaralhatnak a gyermekek június 23-tól a szünidő teljes ideje alatt - jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára szombaton.



Hornung Ágnes az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (Erzsébet Alapítvány) a résztvevők számára teljes ellátást, szórakoztató és készségfejlesztő programokat, valamint gondtalan időtöltést kínál biztonságos környezetben.



A vakációs turnusokba iskolák pályázhatnak 1-7. évfolyamos tanulókkal április 24-én 14.00 óráig, az etaborplusz.hu weboldalon - ismertette az államtitkár, hozzátéve: a balatoni táborhelyeken két különböző típusú táborozási lehetőséget kínálnak a szervezők.



A fonyódligeti Erzsébet-tábor jurtasátras jellegű, "a kiválóan szellőző és mennyezeti ventilátorokkal felszerelt sátrakban modern világítás, új bútorok és USB töltőpontok is találhatók, emellett légkondicionált, felújított étterem és közösségi helyiségek, valamint korszerű kalandpark, több sportpálya és játszótér áll a táborozók rendelkezésére" - olvasható a közleményben.



Hornung Ágnes jelezte azt is, hogy a zánkai táborba jelentkezőket "nyüzsgő gyermekvárosi hangulat, felújított, saját fürdőszobás szállások, tágas étterem, játszóterek, sport- és ügyességi pályák, valamint közösségi terek is várják".



Az államtitkár közölte: a táborokban a diákok egyebek mellett koncerteken, sportprogramokon, zenei és táncfoglalkozásokon, digitális kompetenciafejlesztő, környezetvédelmi és ismeretterjesztő előadásokon, közösségépítő foglalkozásokon, továbbá lelki programokon is részt vehetnek, de kalandpark, sárkányhajózás, íjászat, ügyességi játékok és sétahajózás is várja őket.



Tematikus programként hétfőnként a tudományok kapnak még nagyobb hangsúlyt. Keddenként sportnapot rendeznek a szervezők, ahol országos sportszövetségek segítségével olyan sportágakat ismerhetnek meg a diákok, amelyekkel ritkábban találkoznak a hétköznapokban. Szerdánként, a Hősök napján a rendvédelmi és egészségügyi szervek hivatását játékos keretek között ismerhetik meg a táborozók; csütörtökönként pedig a kulturális programok kerülnek a középpontba.



Kitért arra is, hogy a táborokban nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra, 24 órás gyermekorvosi ügyelet gondoskodik a gyerekek testi és lelki egészségéről, az Országos Mentőszolgálat esetkocsival van jelen folyamatosan mindkét táborhelyen, továbbá strandidőben vízimentők is vigyáznak a gyerekekre. A kerítéssel körbevett táborhelyeken biztonsági szolgálat valamint 24 órás kontrollal működő biztonsági kamera-rendszer ügyel arra, hogy illetéktelenek ne juthassanak be a táborokba - írta.