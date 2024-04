Ukrajnai háború

Szijjártó Péter: újabb lépéseket tettünk a Magyarország és Ukrajna közötti kölcsönös bizalom érdekében

Az elmúlt hetekben újabb lépéseket tettünk annak érdekében, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatában újra beszélhessünk a kölcsönös bizalomról - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán szerdán Brüsszelből.



Szijjártó Péter a NATO-tagállamok külügyminisztereinek ülésén vett részt a belga fővárosban, és délután kétoldalú tárgyalást folytatott ukrán és kanadai kollégájával is.



Szijjártó Péter a Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel tartott találkozóját követő bejegyzésében rámutatott: történtek is előrelépések a magyar-ukrán kapcsolatokban, ilyen például a határforgalmi megállapodás módosítása, amely hozzá fog járulni ahhoz, hogy megszüntessék a méltatlan helyzeteket a két ország határán.



"Reményekkel tekintünk a magyar-ukrán oktatási munkacsoport holnapi ülése elé, hiszen a legfontosabb feladat most az, hogy helyreállítsuk a kárpátaljai magyar közösség oktatáshoz és anyanyelvhasználathoz fűződő jogait" - fogalmazott Szijjártó Péter.



A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: az ukrán-magyar határon kormányzati támogatással végrehajtott infrastruktúrafejlesztés nyomán Fényeslitkénél évente 1 millió konténer, illetve 3 millió tonna búza és étolaj átrakodására nyílik lehetőség, ami nagy segítséget nyújthat Ukrajna európai irányú kereskedelmének fenntartásában.



Szijjártó Péter egy másik szerdai Facebook-bejegyzésében beszámolt a kanadai külügyminiszterrel folytatott megbeszéléséről is.



"Melanie Joly immár a hetedik kanadai külügyminiszter, akivel együtt szolgálok, és most azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy újra lendületet adunk Magyarország és Kanada együttműködésének, amire jó apropót szolgáltat a tény, hogy idén Magyarország az EU soros elnökségi pozícióját, jövőre Kanada pedig a G7 soros elnökségi pozícióját tölti be" - írta.



Hozzátette, "védelmi együttműködésünk fontos pillére Magyarország biztonságának, hiszen az elmúlt években a magyar vadászpilóták kanadai képzésben is részesültek, és a magyar légvédelmi radarrendszer beszerzése részben kanadai forrásból történik".



Szijjártó Péter kiemelte: "mindkét ország a nukleáris táborba tartozik", 10 százalék feletti részesedése van a nukleáris energiának mindkét országban, és megállapodtak abban, hogy kiaknázzák a kutatás-fejlesztési együttműködésben rejlő lehetőségeket.



"Jó hír, hogy a Kanadába irányuló magyar export hatalmas rekordot döntött, meghaladta a 450 millió dollárt, amely főként az élelmiszeripari termékek kivitelének köszönhető" - mutatott rá a miniszter.