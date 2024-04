Belpolitika

Menczer Tamás a Fidesz-KDNP új kommunikációs igazgatója

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára veszi át a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatói posztját.



A kormánypárti politikus a Facebook-oldalán szerdán azt írta: államtitkári munkáját befejezi, ugyanakkor a budakörnyéki Pest 2-es választókörzetért a jövőben is mindent meg fog tenni.



Menczer Tamás nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy "miniszterelnök úr felkérését elfogadva a jövőben Európa legerősebb és legsikeresebb politikai közösségének, a Fidesz-KDNP-nek a kommunikációs igazgatójaként dolgozhatok".



A politikus megköszönte elődje, Hollik István munkáját.



Úgy fogalmazott: "a régi baloldal (Gyurcsány úr és a többiek) és az új baloldal (árulók, politikai kalandorok) a jövőben is számíthatnak rá."



"A harcot emelt fővel és egyenes háttal meg fogjuk vívni, és a közösségünk erejének köszönhetően meg is fogjuk nyerni!" - írta.