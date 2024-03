Illegális bevándorlás

Bakondi György: az európaiak ellenzik az unió migrációs politikáját

A terrorizmus és más bűncselekmények növekvő száma, valamint az illegális migrációhoz kötődő egyéb negatív társadalmi hatások miatt az európai emberek ellenzik azt a migrációs politikát, amelyet az Európai Unió (EU) az elmúlt nyolc évben folytatott - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna műsorában szombaton.



Bakondi György úgy fogalmazott: amit az EU eddig tett és most tesz, az nincs összhangban az európai emberek érdekeivel.



Kifejtette, hogy gyors ütemben kezdődött meg a migrációs paktum végrehajtási rendeleteinek a kidolgozása. Az EU azt szeretné, ha a külső határok térségében minél előbb megépülnének a migránsközpontok és a tagállamok ütemtervet állítanának össze a paktum végrehajtásáról - mondta Bakondi György. Kiemelte, hogy az EU külön apparátust akar létrehozni, amely ellenőrizné a végrehajtást a tagállamokban.



A belbiztonsági főtanácsadó azt mondta az unióról: "folytatja azt a politikai megközelítést, hogy ő megmondja, mit kell csinálni, és aki nem csinálja, azt megbírságolja, kontrollálja és rendszeresen politikai támadások kereszttüzébe helyezi".



Azt is mondta: a "szaporodó negatív jelenségek" miatt fontos lenne, hogy az európai parlamenti (EP) választások változást hozzanak. Úgy fogalmazott, hogy a jelenleginél jobb helyzetbe kellene kerülniük a nemzeti-konzervatív-keresztény erőknek, amelyek az illegális migrációt más módon közelítik meg, mint a balliberális politikai erők.



Arra is felhívta a figyelmet: számos törekvés volt arra, hogy az EU a kisebb tagállamok nemzeti érdekeit figyelmen kívül hagyja. Azt akarják, hogy "amit a többségi, nagy országok egymás között eldöntenek, az azonnal hatályba léphessen" - mondta. Példaként említett olyan kérdéseket, mint a külpolitika, az ukrán-orosz háborús helyzet és az illegális migráció.



A magyar határon stabil a helyzet, köszönhetően a határőrizetnek és az együttműködésnek a szerb rendőrséggel - hangsúlyozta. Elmondta, hogy idén összesen 720 határsértőt és 18 embercsempészt fogtak el.



Kiemelte: a szilárd külső határőrizet és a menekültkérelmeknek az EU határain kívüli elbírálása vezethet a magyar emberek és Európa biztonságához.