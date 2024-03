Kormány

Vitályos Eszter a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, egyben kormányszóvivő lesz

A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent határozat szerint Vitályos Esztert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkárát a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárává nevezték ki április 1-jei hatállyal. Vitályos Eszter a Facebook-oldalán a Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság vezetését, egyúttal pedig a kormányszóvivői feladatok ellátását nagy megtiszteltetésnek nevezte.



A Magyar Közlönyben az olvasható, hogy Vitályos Esztert - a miniszterelnök javaslatára - Sulyok Tamás köztársasági elnök április elsejétől nevezte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárává.



A Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárának pedig, szintén április elsejei hatállyal - a miniszterelnök javaslatára - Zsigó Róbertet nevezte ki az államfő.



Vitályos Eszter a Facebook-oldalán azt írta: nagy megtiszteltetés érte a napokban, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök felkérte, vállalja el a Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság vezetését, egyúttal pedig a kormányszóvivői feladatok ellátását is.



"A megtisztelő felkérést elfogadtam" - olvasható a bejegyzésben.



Vitályos Eszter hangsúlyozta: kormányszóvivőként is marad a Pilis-Dunakanyar országgyűlési képviselője, emellett új feladatok is várnak rá, amelyeket a párbeszéd és a megértés kell, hogy jellemezzen.