Botrány

Varga Judit: Magyar Pétert nem érdekli a haza, csak a saját sorsa

Három történetet idézett fel Varga Judit volt igazságügyi miniszter friss Facebook-posztjában arról, amikor volt férje, Magyar Péter megfenyegette a kedd reggel nyilvánosságra hozott hangfelvétellel. 2024.03.27 07:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Varga Judit azt írta: ez a hangfelvétel a haza megmentésével kufárkodó, ezt hamisan a zászlajára tűző ember végtelen romlottságáról szól, "Magyar Pétert nem érdekli a haza, csak a saját sorsa".



A volt miniszter bejegyzésében közölte, elég sokat szenvedett a házassága alatt, hogy rájöjjön, a volt férje egy olyan ember, akinek "csak értelme és érdekei vannak. Lelke és szíve nincs".



A hangfelvételen szóba került Völner-Schadl-ügyről azt írta, a büntetőeljárás zajlik, a bizonyítékokat a hatóságok és a bíróság értékelik.



Varga Judit az elmúlt hetek történéseivel indokolta megszólalását, szerinte tartozik azzal az őt támogató családjának, hogy "a Magyar Péter által súlyosan eltorzított, hamis magánéleti kép helyett a valóságot", azt a "terrort", amiben éltek, bemutassa.



"Nem hagyhatom, hogy a lelkünket kétszer is megölje egy súlyos nárcisztikus személyiségzavarban szenvedő, gonosz ember. Egyszer a folyamatos bántalmazás során, másodszor pedig a múlt elfedését célzó hazugságaival" - fogalmazott.



Varga Judit azt írta, "a saját személyiségétől és a múltja árnyékától menekülő, rettegő" Magyar Péter mestere annak, hogyan futtasson párhuzamos forgatókönyveket a közönsége számára, mindegy, kikről van szó, a családjáról vagy a széles magyar közönségről. "A zseniális elme lelketlen gonoszsággal fűszerezve kiváló színdarabokat rendez egyszerre, egy időben" - tette hozzá.



A volt igazságügyi miniszter gyomorforgatónak nevezte, ahogy volt férje mézesmázosan nyilatkozott róla a Partizánban, miközben sms-ekben kapta tőle a fenyegetéseket.



Varga Judit szerint a tavaly május 3-án kimondott válás óta Magyar Péter több alkalommal is próbálta megfenyegetni a kedden közölt hangfelvétel nyilvánosságra hozatalával.



Egyik alkalomként azt említi, amikor 2023 márciusában - amikor már javában zajlott "a válásunk napi magyarpéteres pszichothrillerje" - volt férje azt mondta, ha elhagyja és továbbra is el akar válni, akkor feljelenti a Központi Nyomozó Főügyészségen és hangfelvételekkel fogja bizonyítani az állításait.



Volt arra is példa, hogy Magyar Péter azt mondta neki: "válj el, ha akarsz. Takarodj. A ház és a gyerekek maradnak" - idézte fel.



Varga Judit a második fenyegetésről azt írta, Magyar Péterrel idén január elején közölték, hogy a "Közútban és a Bankholdingban" betöltött pozíciói meg fognak szűnni, ezekből "a hangfelvételeket készítő szabadságharcosnak" havonta mintegy 3,5-4,5 millió nettó bevétele volt.

Varga Judit szerint Magyar Péter ekkor egy 24. óra elnevezésű Signal-csoportot hozott létre, amelyben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert és őt is megfenyegette, hogy ha nem állítják vissza azonnal az eredeti állapotot, akkor ellenséggé válik. Hozzátette: a fenyegetésekre nem válaszoltak, Gulyás Gergely ki is lépett a csoportból.



Varga Judit szerint volt férje a csoportban akkor azt írta: "én ennek a rendszernek soha nem ártottam. Kifelé Juditnak sem". A volt politikus szerint Magyar Péter ezzel egyértelművé tette a kapcsolati erőszak természetét.



Innentől kezdve január végéig naponta több fenyegető és hízelgő üzenetet kapott és nagyban folyt a "gázlángozás", ahogy 3-6-15-30 másodperc után eltűnő Signal-üzenetekben volt férje fenyegette és becsmérelte.



Varga Judit szerint ezek a céges pozíciók nemcsak a pénz, hanem új munkahelye miatt voltak fontosak Magyar Péternek, ugyanis az ezekhez kapcsolódó cégekkel voltak előrehaladott tárgyalásai, amelyek kirúgása esetén ellehetetlenültek volna.



"Emlékszünk, hogy korunk lánglelkű hamis Petőfije mivel lépett a nyilvánosság elé? Hogy ő lemond" - emlékeztetett Varga Judit, hozzátéve, ha leírná, hogy milyen "döbrögikhez" tartoznak azok a cégek, amelyekkel állítólag tárgyalt, akkor valószínűleg "Magyar Péterünket a március 15-ei tömeg paradicsommal megdobálva zavarná haza".



Varga Judit - emlékeztetve februári lemondására - közölte, volt férje nem hagyta abba a fenyegetést, mert "egyre veszélyesebbé vált számára a múlt". A házasságukkal kapcsolatban nyilvánosságra került rendőrségi jegyzőkönyvről azt írta, akár több tucat is készülhetett volna, de a kapcsolati erőszak, akár lelki, akár testi áldozata nincs mindig abban a helyzetben, hogy rendőrt hívjon.



Hozzátette: a bántalmazó kapcsolatok bonyolult lefutási görbéjéről sok balos nőjogi szervezettel egyeztetett miniszterként; milyen érdekes, hogy most, hogy "egy általuk gyűlölt fideszes miniszterről derül ki, hogy áldozat volt, hirtelen szelektívvé válik az empátiájuk".



A harmadik fenyegetés Varga Judit szerint azután történt, hogy a HVG újságírója megkereste Magyar Pétert a rendőrségi jegyzőkönyv ügyében, volt férje akkor arra akarta rávenni, hogy állítsa le őket és tisztázza, "semmilyen erőszak nem történt egy szokásos házastársi vitán kívül".



A volt miniszter közölte, harmadszor sem engedett a fenyegetőzésnek és kirakott a Facebookra egy kapcsolati erőszakról szóló videót, mire Magyar Péter "nagyon bepöccent és újra megfenyegetett".



Varga Judit szerint aki a közösséget akarja szolgálni, rendelkeznie kell olyan tulajdonságokkal, mint a lojalitás, a fegyelmezettség és a csapatjáték; "Magyar Péterben egyik sincsen".

Elárulni a családunkat és a barátunkat nem teljesítmény, hanem bűn. Arra pedig már szavak sincsenek, ha az árulást valaki azzal magyarázza, hogy a családja védelmében tette, amit most már nem tud garantálni - fogalmazott Varga Judit, aki szerint "Erőss Pál és Mádl Ferenc tiszta, becsületes öröksége után Magyar Péter új fogalmat teremtett a magyar árulók szótárában".