Botrány

Magyar Péter üzent Varga Juditnak: szerintem ne félj, az igazság felszabadít

Magyar Péter, a Diákhitel Központ volt igazgatója tagadja, hogy bántalmazta volna Varga Juditot. Közösségi oldalán azt üzente a volt igazságügyi miniszternek, hogy ne féljen, mert az igazság felszabadít.



"A volt feleségem a hangfelvételen elhangzott, a jogállamot alapjaiban megrengető, állításairól elterelendő a figyelmet kirakta a Rogán Antal által előre megírt hazugsággyűjteményt az ügyészségi meghallgatásomra időzítve" - írja Magyar Péter arra a bejegyzésre reagálva, amelyet a volt igazságügyi miniszter, Varga Judit tett közzé közösségi oldalán, miután volt férje megosztotta a hangfelvételt, amelyet már több mint egy hete, első ügyészségi meghallgatása után bejelentett. Magyar kategorikusan tagadja, hogy bántalmazta volna Varga Juditot.



"Az ebben leírtak természetesen nem igazak, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásnak minősülnek. Nem, Judit, te nem azért mondtad ezeket, mert ezt akartam volna hallani, hanem azért, mert te is tudtad, hogy a maffiának dolgozol. Mint ahogy most is tudod, és nem mersz velük szembemenni. Szerintem ne félj, az igazság felszabadít. Egy ország állna mögéd" - tette hozzá Magyar Péter a bejegyzésben, amelyet érdekes módon az ügyészségi meghallgatásának ideje alatt tett közzé közösségi oldalán - írja az Index.