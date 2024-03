Botrány

Magyar Péter közzétette a felvételt

Magyar Pétert kedd reggel újra meghallgatja a Fővárosi Nyomozó Ügyészség. Varga Judit volt férje a hangfelvétel közzétételét és az ügyészségnek történő átadását ígérte.



Magyar érkezésekor élesítette a videót. Ebben az alig két perces videóban Magyar kérdez rá Varga Juditnál, exfeleségénél arra, hogy idézze fel újra, amit a videó rögzítése előtt mondott neki. Varga visszakérdez, hogy mit mondott, mire Magyar arra tér rá, hogy Rogán mondott valamit a Schadl-ügyről.



Varga: Csak annyi, hogy Dani menjen át az ügyészségre és kérdezze meg, hogy milyen (...)

Magyar: Ja, hogy mi van még?

Varga: mert náluk is van egy példány ezekből.

Magyar: És ti nem láttátok, vagy a sajtó meg már látta.

Varga: Hát, sőt, már valószínűleg odaadták és elvileg azt ők anno átnézték...

Magyar: Mármint a Rogánék?

Varga: Igen, semmi rossz nincsen, de ...

Magyar: De erre mondta a Martinovics Detti, hogy semmi rossz, de kihuzattak dolgokat...

Varga: Persze, magukat kihuzatták, a Martinovics Detti...

Magyar: Az eredeti doksiban, vagy csak ami megjelent?

Varga: Javasolták az ügyészeknek, hogy mit kéne kihúzni, de ezt nem mind tartották be.

Magyar: És most meg azt mondják, hogy a te embered menjen be és nézze meg, hogy mi van benne, van-e még bármi, ami lehet benne?

Varga: Hát, igazából az a baj, hogy új dokumentumok is most már vannak benne, mert látszik...

Magyar: Ja, mert utólag is hallgatják, amikor bent vannak a börtönben...

Varga: A vádemelésig, igen.

Magyar: Igen és hogyha a Schadl ennyire nem az, hogy központi, de hogy az ő emberük volt, Schadl... és ezt megmondta a Gergő is meg a Rogán is, akkor miért nem mentették meg? Vagy akkor miért hagyták őt bent? Meg ha ráadásul az anyja, meg az apja ott dolgozott annál a szolgálatnál...

Varga: Nem volt több lehetőségük.... Ez a nagy probléma.

Magyar: Az ügyészség független?

Varga: Igen, mert Polt nem...

Magyar: De az egy... tehát az egy katonai szervezet...

Varga: Nem.

Magyar: Olyan, mint a rendőrség.

Varga: Nem. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy ez azért történhetett meg, mert az ügyészségen belül Polt nem ura a helyzetnek.

Magyar: Tehát valaki lehallgatott valamit és utána már nem tudták kiszedni az iratokból...

Varga: Igen, igen. Meg elindult és akkor aztán utána egyre durvábban gyűltek az izék, a bizonyítékok. Akkor szóltak a Völnernek, hogy hagyja abba, nem hagyta abba,

Magyar: Várj, azt mondtad is, hogy szóltak neki.

Varga: Hát és akkor már tavasszal szóltak neki, hát...

Magyar: Igen. Ez nem... ez nem...

Itt ér véget a felvétel.