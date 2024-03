Ellátás

Karácsony Gergely: minden vitát és harcot megért, hogy Budapest CT- és MR-vizsgálatokat biztosít a fővárosiaknak

A főpolgármester szerint "minden vitát és harcot megért", hogy Budapest a kerületekkel közösen biztosít CT- és MR-vizsgálatokat a fővárosiaknak.



Karácsony Gergely ezt hétfőn, a Facebook-oldalán közölte, egyben idézett egy rákospalotai nőtől, aki azt írta, "annyi segítséget kapott, hogy úgy érezte, valaki vigyáz rá". Budapest főpolgármestere szerint már emiatt megérte és hozzátette; "2021 óta már több mint 11 ezer budapesti mondhatja el ezeket a szavakat".



Karácsony Gergely szerint jelentősen sikerült lerövidíteni a várólistákat, a "gyors diagnózis pedig életeket menthet".



A főpolgármester a bejegyzésében úgy vélekedett, "bár Budapest egészségügyi hatásköreit elvette a kormány, a felelősséget, a gondoskodást, az odafigyelést nem tudta elvenni".



Karácsony Gergely azt írta, hogy a segítség az idén is folytatódik, a Semmelweis Egyetemmel kötött megállapodás alapján három budapesti helyszínen soron kívül is időpontot kaphatnak CT-vizsgálatra daganatgyanúval és daganatos megbetegedéssel a budapestiek.



Megfogalmazása szerint ez is része annak a vállalásának, hogy visszaadják a budapestieknek azt az öt évet, amivel "a várható élettartamuk jelenleg elmarad más európai nagyvárosok lakóinak élettartamától". A program következő eleme arról szól majd, hogy a diagnózis után a gyógyulásban is segítenek - tette hozzá.



A főpolgármester tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy a kerületi szakrendelőkkel együttműködésben segítenek megszervezni az összes szükséges vizsgálatot 30 napon belül, ehhez pedig plusz forrást a szakrendelőkön keresztül biztosítanak.



Szerinte a budapestiek kiállására is szükség van ahhoz, hogy "ne engedjenek a kormány nyomásának és visszaverjék a kerületi szakrendelők államosításának szándékát".



Karácsony Gergely a posztjában egy néhány héten belül elindítandó ingyenes szűrőprogramot ígért, amelynek részleteiről - mint írta - hamarosan beszámol.