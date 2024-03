Felsőoktatás

Tanárképző kar alakul a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Az egyetemen új felsőoktatási központ, valamint tudományos műhely alakul, amelyek a tanárképzés és tanártovábbképzés mellett a kapcsolódó tudományos és módszertani hátteret is biztosítják. 2024.03.26 02:23 MTI

Tanárképző kart hoz létre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE). A leendő hallgatókat 2025-től fogadó, Nemeskürty István író, irodalom- és filmtörténész, egyetemi tanár nevét viselő új karon a pedagógusképzés széles spektruma megtalálható lesz, emellett átfogó bölcsészettudományi képzés is indul.



Az NKE a kar létrehozásáról tájékoztató, az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: a kormány tervei szerint a jövőben a tanártovábbképzés módszertani alapjának és szakmai programjának kialakításáért felelős központot, illetve a tanártovábbképzés lebonyolításért felelős szervezési egységet is az NKE-n alakítják ki.



Ehhez új kutatóhelyek alapítása, új oktatási és képzési helyszínek létrehozása és a meglévő kollégiumi kapacitások bővítése szükséges. Ennek érdekében a kormány a legutóbbi ülésén döntött a Ludovika Campus további infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról is, az erről szóló törvényjavaslat hamarosan az Országgyűlés elé kerül - tudatták.



A részletekről közölték: az egyetemen új felsőoktatási központ, valamint tudományos műhely alakul, amelyek a tanárképzés és tanártovábbképzés mellett a kapcsolódó tudományos és módszertani hátteret is biztosítják. Az NKE tanárképzése 2025. szeptember 1-jén indul, az új tudományos műhely pedig már 2024. szeptember 1-jén megkezdi munkáját, míg a tanártovábbképzés új rendszerének kialakítása folyamatban van a Belügyminisztérium irányításával.



Az NKE tanárképzését választók gyakorlatorientált, mentortanárok által támogatott, kiscsoportos képzést kapnak, tanár- és bölcsészdiploma megszerzésére egyaránt lehetőség van. Az NKE nemcsak oktatási helyszín, hanem a köznevelés igényei szerinti módszertani központ is lesz: a jövő tanárainak oktatásán túl tudományos kutatásokat is végez majd a tanárképzés és tanártovábbképzés támogatására - olvasható a felsőoktatási intézmény közleményében.