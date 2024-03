Családpolitika

Hornung Ágnes: tovább folytatódnak a bölcsődefejlesztések

A munka és magánélet egyensúlyának elősegítése érdekében a kormány folytatja a szülői igényekre reagáló bölcsődei hálózat bővítését. 2024.03.26 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb 43 településen épülhet bölcsőde, ezzel további 1300 bölcsődei ellátást biztosító férőhely jöhet létre Magyarországon - közölte a családokért felelős államtitkár hétfőn az MTI-vel.



Hornung Ágnes közleményében azt írta, a munka és magánélet egyensúlyának elősegítése érdekében a kormány folytatja a szülői igényekre reagáló bölcsődei hálózat bővítését.



Közlése szerint a fejlesztés Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve keretében, egy most lezárult 20 milliárd forintos pályázatnak köszönhetően valósulhat meg. A bölcsődék, mini bölcsődék és családi bölcsődék építésére, bővítésére hatalmas volt az érdeklődés - tette hozzá.



Az államtitkár kiemelte, a bölcsődei hálózat bővülése "a kisgyermeket nevelő családok választási szabadságát erősíti, ha a szülő gyermeke 3 éves kora előtt térne vissza a munka világába."



Magyarországon 2010-hez képest megduplázódott a férőhelyek száma, 32 ezerről mintegy 65 ezerre emelkedett - ismertette.



Hangsúlyozta, a bölcsődefejlesztési program legfőbb célja, hogy a kisgyermekes szülők munkavállalásának ne legyen akadálya a bölcsődei férőhelyhiány. "A bölcsődei ellátás rendszerének komplex fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy az országban lévő területi egyenlőtlenségek csökkenjenek, és egységesen magas színvonalú bölcsődei ellátás jöhessen létre" - írta Hornung Ágnes.



A pályázat részleteiről közölte: a felhívásra új bölcsődét, mini bölcsődét, valamint családi bölcsődét tervező háromezer lakosú, vagy annál nagyobb települések helyi önkormányzatai, országos- és helyi nemzetiségi önkormányzatai, valamint az érintett települések egyházai jelentkezhettek.



Pályázni nemcsak új ingatlan építésére, hanem meglévő ingatlan átalakítására vagy meglévő bölcsőde bővítésére is lehetett, amennyiben a beruházással új férőhelyek jönnek létre. Jelezte: a bővítés minimális mértéke legalább egy plusz bölcsődei, mini bölcsődei csoportszoba vagy egy családi bölcsőde. Az önerő nélküli, vissza nem térítendő támogatás összege pályázatonként minimum bruttó 50 millió, maximum bruttó 1,44 milliárd forint volt.



Hornung Ágnes rögzítette: a kormány továbbra is elkötelezett a bölcsődei férőhelyek számának növelése, és ezáltal a kisgyermekes szülők munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítése mellett annak érdekében, hogy Magyarországon minél könnyebb legyen gyermeket vállalni, gyermeket nevelni, és a szülők a munka mellett is biztonságban tudhassák gyermeküket.