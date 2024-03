Kiskereskedelem

Az Auchan lejárat közeli termékei is elérhetőek áprilistól a Munch ételmentő applikáció alkalmazásával

A Munch szolgáltatása is bekerül az Auchan élelmiszermentő folyamatába áprilistól; egyelőre két áruházzal indulnak, de nyár elejére várhatóan már az összes Auchan áruházban át lehet majd venni a kedvezményes árú, lejárat közeli termékeket tartalmazó csomagokat - közülte az áruházlánc.



A közlemény szerint háromféle csomaghoz lehet majd hozzájutni. A hűtést igénylő termékek a lejárat előtti napon, a pékáru a sütéstől számított 24 órán belül, a zöldség-gyümölcs pedig részletes minőségi előírásoknak megfelelve kerülhet a csomagokba, és csak jó minőségű, élelmiszerbiztonsági szempontokból megfelelő termékeket ajánlanak fel.



A lejárat közeli élelmiszerek akár 66 százalékos árengedménnyel is elvihetők lesznek. A csomagok értéke és a kedvezményes ár minden áruházban egységes lesz, de a csomagokban szereplő termékek a készlettől függően áruházanként változhatnak.



Azt írták, az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem az Auchan fenntarthatósági stratégiájának egyik kiemelt eleme. A feleslegessé vált élelmiszereket rászorulókhoz juttatják el, tavaly bevezettek egy mesterséges intelligencián alapuló applikációt, amely hatékonyabbá teszi kiárusítási folyamataikat, és áprilistól a Munch alkalmazásával további lehetőséget nyújtanak a vásárlóknak az élelmiszermentésre és a kedvező áron történő vásárlásra - közölték.



A Munch-ot négy fiatal hozta létre 2020-ban azzal a céllal, hogy fellépjenek az élelmiszer-pazarlás ellen. A Munch olyan platform, amelyen keresztül éttermek, pékségek, boltok és szállodák kedvezményesen értékesítik az el nem adott, de jó minőségű ételeket. A cégbe 2022 novemberében beolvadt a cseh alapítású Nesnezeno applikáció, tavaly tavasszal megkezdték a működésüket Szlovákiában, idén pedig Romániában is.