Voks 24 - Tüttő Kata az MSZP EP-listavezetője

A Fidesz legyőzhető, de erre egyedül egyik ellenzéki párt sem képes - jelentette ki a szocialista Tüttő Kata főpolgármester-helyettes szombaton Budapesten, miután az MSZP kongresszusa európai parlamenti (EP-) listavezetőnek választotta. Kunhalmi Ágnes és Komjáthi Imre társelnökök is az összefogás mellett érveltek; Komjáthi Imre szerint az idei EP-választáson lesz egységes baloldali blokk.



Tüttő Kata a tanácskozáson azt mondta, az MSZP-nek van egy nagyon fontos képessége, amely nélkül nem lehet kormányt váltani: meg tud csinálni dolgokat, például egy kampányt, egy megállapodást, egy előválasztást, elvezetni egy települést, ez a párt "alulértékelt szuperképessége".



A szocialisták "nem délibábért küzdenek", józanul látják a valóságot, miszerint a Fidesz legyőzhető, de egyedül erre egyik párt sem képes - közölte. Hozzátette: "elrohad nemsokára a narancs is", mert régóta erjed belülről.



A politikus beszélt arról is, milyen feladata lesz az EP-ben: az a dolga Brüsszelben, hogy segítse az országot, a városát, az önkormányzatokat, az MSZP közösségét.



Tüttő Kata elmondta, hogy öt feladatot jelölt ki magának; az első, hogy tenni akar a nőkért. Hozzátette: az MSZP-kormány vitte be Magyarországot az Európai Unióba, az ő felelőssége, hogy bent is maradjon, ehhez pedig barátok kellenek. Kiemelte továbbá, meg kell erősíteni az európai szociáldemokráciát.



Szólt arról is, hogy erősebb EU-ra van szükség, amely nem "több Brüsszelt", hanem erősebb helyi közösségeket jelent, mert azok a demokrácia helyi tartalékai. Utolsó pontként és legfontosabb feladatként beszélt arról, hogy "haza kell hozni az uniós forrásokat".



Kunhalmi Ágnes azt mondta, a "mostani autoriter, szélsőjobboldali kormánnyal szemben" szociáldemokrata, szocialista, igazi baloldali politikát akar megmutatni az MSZP. Nem kell ahhoz autoriter rendszer, hogy a rendszerváltás ígéretét beteljesítsék, hogy európai minimálbér, minimálnyugdíj, családi pótlék legyen. Demokratikus körülmények között is képes az ország boldogulni - érvelt.

A társelnök szerint óriási tétje van az EP-választásnak, mert Orbán Viktor miniszterelnök vissza akarja vinni az EU-t egy korábbi állapotába. Kijelentette: az ellenzéki pártoknak - okos koalíciót kötve - európai szintű hatásuk lenne és nem törhetnének előre Orbánék és szövetségeseik.



Kunhalmi Ágnes úgy látja, Budapest most békés, prosperál, a demokrácia fővárosa, valódi emberközpontú politikát valósított meg az ellenzék, ehhez hozzájárult az MSZP is. Azt mondta, nem szabad bedőlni a szakmaiság álcájába bújtatott "fideszes farkasoknak".



Közölte, nem akarnak Orbán Viktor nélküli Fideszt, ahogy arról most az "új messiások" beszélnek. Nem kell a Fidesz, nem akarják, hogy a jobboldal vezesse az országot - jelentette ki.



Komjáthi Imre társelnök elmondta, pártja összegyűjtött több mint százezer aláírást annak érdekében, hogy az ellenzéki pártok közösen induljanak a választásokon. Szerinte az idei EP-választáson lesz egységes baloldali blokk. De ha meglesz az együttműködés, akkor sem szabad hátradőlni, dolgozni kell tovább - közölte, hozzátéve, meg kell győzni az ellenzéki közvéleményt, hogy lehet hite egy baloldali listában.



Györfi Mihály szolnoki alpolgármester, a DK, az MSZP és a Párbeszéd polgármesterjelöltje arról beszélt, a Tisza két partja között új hidat fognak építeni, amely felszámolja a gyűlöletet. Szolnokot is fel fogják szabadítani - fogalmazott.



Tóth József, a XIII. kerület polgármestere szerint Magyarország "kifelé kacsingat" Európából, miközben az export 80 százaléka irányul oda, az importnak pedig 70 százaléka érkezik onnan. Rámutatott arra is, hogy nem húszéves uniós múltja van Magyarországnak, hanem 33, hiszen 1991-ben adta be az ország a társulási kérelmét.



Horváth Csaba, a XIV. kerület polgármestere, az MSZP fővárosi elnöke is az ellenzéki pártok összefogása mellett érvelt, mert szerinte mindig az összefogás adta Budapest erejét. Az ellenzéknek meg kell tanulnia egymást tisztelni, akkor számíthat az emberek bizalmára - tette hozzá, jelezve, elkötelezett az MSZP, a DK és a Párbeszéd szövetsége mellett.



A főpolgármester-választással kapcsolatban azt mondta, Vitézy Dávidnak az Orbán-kormány államtitkáraként lett volna lehetősége szembemenni a Budapestet büntető politikával, de nem tette meg. Szentkirályi Alexandráról meg csak annyit tudni, hogy fideszes - közölte.



Nemény András, Szombathely MSZP-s polgármestere és Őrsi Gergely, a II. kerület szocialista polgármestere is Tüttő Katát méltatta.