Környezetvédelem-fenntarthatóság

Szombaton rendezik meg az idei Föld órája akciót

Szombaton rendezik meg az idei Föld órája akciót: 20 óra 30 perctől a bolygó számos nevezetessége elsötétül egy órára. Az akcióhoz Budapest mellet több hazai vidéki település is csatlakozik. 2024.03.23 08:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Föld órája kezdeményezés, amelyhez tavaly már több mint 190 ország csatlakozott, eredetileg azzal a céllal indult 2007-ben Ausztráliából, hogy a klímaváltozásra és annak negatív hatásaira irányítsa bolygónk lakosságának figyelmét - olvasható a WWF Magyarország közleményében.



Mint írják, a természeti értékeink és éghajlantunk védelmére szombaton szervezett szimbolikus akció alkalmából egy órára világszerte lekapcsolják a híres épületek, nevezetességek díszkivilágítását. A Föld órája akcióhoz magánszemélyek és települések is csatlakozhatnak.



"Az emberi tevékenység következtében természeti kincseink súlyos mértékben és gyorsuló ütemben pusztulnak, és a negatív tendencia megállításáért nemcsak a magánszemélyeknek kell tenniük, sokkal nagyobb felelősség terheli a vállalatokat és a kormányokat" - idézi a közlemény Fehér Zoltánt, a WWF Magyarország természetvédelmi vezetőjét, aki hozzátette: sok résztvevő esetén nyomást lehet gyakorolni a politikai és üzleti döntéshozókra, és ezzel rendszerszintű változtatásokat lehet elérni.



Idén Budapest mellett olyan Magyarországi települések is csatlakoznak a Föld órájához, mint például Sátoraljaújhely, Hatvan, Szeged, Pécs vagy Hajdúszoboszló, világszerte pedig többek között olyan nevezetességek sötétülnek el egy órára, mint a párizsi Eiffel-torony, a sydney-i Operaház, a New York-i Empire State Building vagy a római Colosseum.



A szombati Föld órája alkalmából a WWF Magyarország arra buzdít mindenkit, hogy egy hozzá közel álló tevékenységgel vegyen részt a kezdeményezésben. Az idei akcióra egyéni vállalással a www.foldoraja.hu weboldalon lehet regisztrálni - áll az összegzésben.