Tüntetés-beruházás

Karácsony Gergely: akadályozzuk meg a 'Rákos-Dubaj-beruházást'!

A tervezett luxusberuházás helyett a fővárosi önkormányzat előkészítő anyagai szerint Rákosrendezőn 8-10 ezer otthon épülhetne budapestieknek, továbbá lehetne ott közpark is. 2024.03.22 20:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Rákosrendezőre tervezett beruházás elleni közös fellépésre hívott fel Karácsony Gergely főpolgármester péntek este a Szikra Mozgalom által szervezett budapesti tüntetésen.



A "Rákos-Dubaj-beruházás" esetében is azt fogjuk csinálni, mint a Fudan-projektnél: akkor közösen tiltakoztunk és meg tudtuk azt akadályozni - jelentette ki Karácsony Gergely a "Stop, mini-Dubaj!" címmel meghirdetett demonstráción, az Építési és Közlekedési Minisztérium V. kerületi, Alkotmány utcai épületénél.



A főpolgármester arról beszélt: le kell győzni azt a politikát, amely gyűlöli Budapestet, nem ismeri a közérdeket, és amely nem ért semmit sem a klíma-, sem a lakhatási válságból.



Azt mondta, hogy a Rákosrendezőre tervezett beruházás esetében is kiárusítják a nemzeti vagyont, a külföldi érdeket nézik a magyar érdek helyett.



Közölte: Budapestnek nem Európa legmagasabb épülete kell, hanem Európa legmagasabb várható élettartamára, a lakhatási válság felszámolására, új parkvárosra van szüksége.



"A Rákos-Dubaj-beruházás magában hordoz mindent, amitől ennek a kormánynak a politikája szégyenletes, és ami miatt ez az ország szenved" - fogalmazott Karácsony Gergely.



Balogh Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke emlékeztetett: a tervezett luxusberuházás helyett a fővárosi önkormányzat előkészítő anyagai szerint Rákosrendezőn 8-10 ezer otthon épülhetne budapestieknek, továbbá lehetne ott közpark is.



Sudár Orsolya, a Szikra Mozgalom alapító tagja, a mozgalom zuglói polgármesterjelöltje azt mondta: a luxusnegyed nem "nekünk épül", és egy ország nem abban méri a fejlettségét, hogy hány felhőkarcolója van, hanem abban, hogy mindenkinek van-e tető a feje fölött.



A tervezett beruházás tökéletesen reprezentálja a rendszer romlottságát: "ez egy barbár, emberellenes és szegényellenes rendszer" - fogalmazott.



Perlaki-Borsos Noel az Egységes Diákfront képviseletében azt mondta: Rákosrendező nem mini-Dubaj, hanem a magyar állampolgárok lehetősége otthonra, közparkra, közintézményekre. "Rákosrendező rólunk szól, nem a hatalommal lepaktált, olajban lubickoló külföldi nagytőkéről" - mondta.



A tüntetés résztvevői a VI. kerületi Kodály körödön gyülekeztek, majd fáklyákkal a kezükben vonultak az Alkotmány utcába.