Környezetvédelem

A polgárőrök is bekapcsolódnak az illegális hulladéklerakók felderítésébe

A polgárőrök is bekapcsolódnak az illegális hulladéklerakók felderítésébe, a kormány az egész éves országos akcióhoz támogatást nyújt - jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken Mórahalmon.



Koncz Zsófia azt mondta, 2020-ban fogadták el a klíma- és természetvédelmi akciótervet, amelynek egyik eleme az illegális hulladéklerakók felderítése, megszüntetése, illetve természetes vizeink védelme.



A kormány az elmúlt időszakban több programot indított az illegálisan lerakott hulladék felszámolása érdekében. Ilyen volt a Tisztítsuk meg az Országot! program első, 2020-as pályázata, a rendszeresen megszervezett Te szedd! akciók vagy a ma már nemzetközileg is elismert PET kupák.



Elindult a polgárőrök által is használt HulladékRadar alkalmazás is, amely lehetővé teszi az illegális lerakók azonnali bejelentését - közölte Koncz Zsófia.



Hozzátette: e kezdeményezéseknek köszönhetően félmillió tonna illegális hulladéktól sikerült megszabadítani az országot.



Koncz Zsófia felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisztítsuk meg az Országot! program második kiírására a civil szervezetek, önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, egyházi jogi személyek március 27-ig nyújthatják be pályázatukat.



Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója úgy fogalmazott, napjainkban a veszélyek korát éljük: láttunk világjárványt, Európában jelen van az illegális migráció, amely kéz a kézben jár a terrorral, szomszédunkban több két éve háború dúl. Ilyen helyzetben felértékelődik a polgárőrök szerepe és feladata.



A polgárőrök a modern hazafiak, akik munkájukat önkéntesen végzik biztonságunk érdekében. A több mint 60 ezer polgárőrnek is köszönhető, hogy Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa - hangsúlyozta a politikus.



Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) is számíthat a kormány támogatására. A szervezet köztestületté vált, munkájához kiszámítható anyagi segítséget, modern eszközöket, gépjárműveket kap - tudatta a miniszterelnök főtanácsadója.



Túrós András, az OPSZ elnöke elmondta, a polgárőrök tíz éve foglalkoznak az illegális hulladéklerakók felderítésével, a helyi szervezetek pedig rendszeresen részt vesznek a hulladékgyűjtési akciókban.



A kormány 200 millió forinttal támogatja a polgárőrök illegális hulladéklerakók felderítése és felszámolása érdekében végzett munkáját. Ebből ezer helyi szervezet 150 ezer forintos működési támogatást kap a tevékenységhez, 50 millió forintból technikai eszközöket - a többek között drónokat - vásároltak, melyek segítik a felderítést - tudatta az elnök.



Az illegális lerakók felderítését összekapcsolják a mezei, erdei lopások megelőzése érdekében végzett, a külterületek biztonságát javító munkával. A kezdeményezéshez csatlakozó helyi szervezetek szolgálati óráik 15-20 százalékát a külterületeken végzik majd, ez 1,5-2 millió szolgálati órát jelent majd az év során - közölte Túrós András.

A polgárőrök feladata elsősorban az illegális lerakók felderítés lesz. Ezekről bejelentést tesznek az önkormányzatoknak, amennyiben pedig olyan mértékű a környezetszennyezés, a rendőrségnek. Dokumentálják a történteket, összegyűjtik az elkövetőkre utaló bizonyítékokat, alkalmanként pedig maguk is részt vesznek a szétszórt hulladék összegyűjtésében - mondta Túrós András.



A polgárőrség lovas tagozat a szerb-magyar határ Csongrád vármegyei szakaszán, Tokaj-hegyalján, a Tisza-tó és a Körösök vidékén, valamint a Balaton déli részén segíti az illegális lerakók megtalálását, ahogy a szervezet határvédelmi tagozata is bekapcsolódik a munkába - tudatta az elnök.