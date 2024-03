Voks 24

Szentkirályi Alexandra: indul a kamuméter

Szentkirályi Alexandra pénteken a Facebook-oldalán megosztott videójában azt mondta, közeleg a kampány és menetrendszerűen jön a "balos ígéretdömping".



"Ígérgetni márpedig Karácsony Gergely nagyon is tud, így volt ez öt éve is. Nézzük meg közösen, hogy mi teljesült és mi a kamu" - fogalmazott a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje.



Szentkirályi Alexandra a videóban a Városháza parkot mutatja be, amiről Karácsony Gergely azt ígérte, hogy "szép, zöld, szemléletformáló és kellemes" lesz. Azt mondta, hogy a korábbi ígéretekből nem sok valósult meg: az ott lévő parkoló kicsit átrendezve, egy murvás sáv kijelölve, bent egy apró udvar.



"Tehát, akkor az ígéretet betartotta vagy kamu volt" - tette fel a kérdést a főpolgármester-jelölt, majd hozzátette, hogy "kamu volt".



"Szomorú végignézni, ahogy Gyurcsány és Karácsony bánnak Budapesttel és az itt élőkkel, ennél ez a város sokkal többet érdemel" - fogalmazott Szentkirályi Alexandra, hangsúlyozva, hogy "Budapesten változás kell!".