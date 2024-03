Botrány

Megszólalt egy újabb bicskei áldozat: Többször megkaptam, hogy drogos k.rva leszek

A bicskei gyermekotthonban nemcsak a fiúk, hanem a lányok megalázása, verése, adott esetben szexuális zaklatása is mindennapos volt - állítja egy fiatal nő, aki tíz évig volt a lakója a pedofíliáért elítélt V. János által vezetett intézménynek. 2024.03.20 09:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 24.hu-nak adott interjúban a neve megváltoztatását kérő, egykori állami gondozott Zsófi ma már önálló életet él, de a vele történtek megnehezítik a hétköznapjait, miután kirobbant a kegyelmi ügy, annyira felzaklatták az események, hogy nem tudott koncentrálni a munkahelyén és most váltania kell.



Kísérője, Schmidt Erika volt az az élménypedagógiai tréner, aki elsőként fordult a sajtóhoz V. János, a bicskei pedofil igazgató visszaélései miatt, miután a gyermekotthon dolgozói évekkel azelőtt a gyermekvédelmi jelzőrendszerben hiába jelezték a problémát. Mivel maga is megfordult az intézményben, mialatt V. János vezette a gyermekotthont, több tanút is ismer.



Zsófi visszaemlékezései alapján a bicskei gyermekotthonban rendre megalázták a gyerekeket és igyekeztek elhitetni velük, hogy nem fognak tudni helytállni a kinti világban. A lány hatéves korától tizenhat éves koráig lakott a V. János által irányított intézményben.



"Ne panaszkodj, mondták, addig jó neked, míg itt vagy. A megalázás rendszeres volt" - idézte fel. A lány azt állítja, hogy a bent lakó gyerekeket a sokszor szenvedélybeteg szüleikkel azonosították, és gyakran hangoztatták, hogy ugyanarra a sorsra fognak jutni. Mint mondta, ő többször megkapta, hogy "drogos k.rva lesz".



A lány arról is beszélt, hogy a gyermekotthonba kerülése után nem sokkal már egy vastag könyvvel ütötte az egyik nevelő a fejét. Elmondása szerint olyan gyerek is volt, akit azért vertek rendszeresen, mert nem tudta, hogyan kell tisztálkodni, de visszaemlékezése alapján általános volt az is, hogy nem hagyták kibontakozni a diákokat és hülyézték őket.



Zsófi a bicskei otthon igazgatójáról, V. Jánosról is beszélt, mint mondta "áradt belőle a közöny, de tudott aranyos is lenni", ezért kötődtek hozzá a gyerekek, akik nem tudtak máshoz ragaszkodni.



"Néha szinte verseny volt a gyerekek között, hogy kit szeressen jobban az igazgató. És mellesleg tudtuk, mert ment róla a szóbeszéd, hogy valami nemesi családból származó ember, és mindenféle kapcsolatai vannak, jóban van a rendőrséggel meg egy csomó befolyásos emberrel" - mesélte a lány.

Zsófi azt is elmondta, hogy rendszeresen meg kellett alázkodniuk a saját pénzükért, így volt ez vele is, amikor a saját, laptopra összegyűjtött összegéért kellett kedveskednie az igazgatóval.



Állítása szerint sejtették, hogy V. János mit művel a fiú lakókkal, de csak akkor tudtak biztosat, amikor megtörtént az első feljelentés. Első személyes élményét is elmesélte arról, ahogy a pedofil igazgató egy bentlakó fiút zaklat.



"Van egy emlékem: akkor még élt az édesanyám, csak börtönben volt, és egy másik gyereknek, egy fiúnak is ott volt az anyja, szóval látogatóba mentünk hozzájuk, és János bácsi vitt kocsival. És akkor a srác odaült János bácsi mellé az anyósülésre, de visszafelé inkább hátra ült mellém, és mondta, hogy János bácsi azt kezdte ecsetelni neki, hogyan kell használni az óvszert, és közben simogatta a lábát" - idézte fel a megrázó emléket.



Az egykori állami gondozott Zsófi elárulta, hogy nemcsak a fiúkat, de a lányokat is rendszeresen zaklatták. Róla például az egyik nevelő aktfotókat készített volna. Amikor elkezdett nőiesedni, jóérzésű nevelők figyelmeztették is, hogy legyen óvatos, azután az addig játékos bunyók valóban kezdtek abnormális fordulatot venni, amikor a lány észrevette, akkor pedig fizikai fenyítés lett a jutalma. De olyan is volt, hogy ugyanez a nevelő bement a fürdőszobába, amíg a lány zuhanyozott, sőt rendszeresen bebújt az egyik állami gondozott lány ágyába. "Na, és ez a nevelő rendszeresen bebújt az egyik szobatársam ágyába. Volt olyan, hogy összeszedtem magam, és elkezdtem kihúzkodni az ágyból, hogy menjen már el innen, mit csinál maga itt? Hagyja békén őt, ne feküdjön már az ágyban vele" - emlékezett vissza a lány.

Zsófi felidézte azt is, hogy miután Budapestre távozott a gyermekotthonból, és úgymond kikerült a nagybetűs életbe, senki soha egy szóval sem kérdezte meg tőle, hogy hogy boldogul, és ez annyira fájt neki, hogy évekig depresszióban szenvedett. Ez a zaklatott állapot a kegyelmi ügy kirobbanásával csak felerősödött, és mivel nem tudott stabil lenni a munkahelyén, most váltania kell.



"Schmidt Erika úgy látja, hogy a gyerekekkel szembeni visszaélés része az intézményi kultúrának. Minél több a gyerek, annál átláthatatlanabb a rendszer, mert egy ponton túl egyszerűen nincs kinek ellenőrizni a dolgokat. A jó szakemberek ugyanis egy idő után kihullanak" - mondta a lapnak.



A lány szerint sokaknak fogalma sincs arról, hogy mennyire más egy állami gondozott élete, mint annak, akit a családja nevel fel, és a munkáltatók zömének nincs is igazán kapacitása erre. Zsófi szerint a társadalomnak sokkal több megértéssel kellene lennie az olyan gyerekek felé, mint amilyen ő is.