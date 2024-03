Voks 24

Vitézy Dávid indul a főpolgármester-választáson

Vitézy Dávid városfejlesztési szakember a Facebook-oldalán kedden közzétett videójában bejelentette, hogy indul a főpolgármester-választáson.



Az ajánlatom a fővárosiaknak Budapest valódi fejlesztése "pártpolitikai csaták, üres ígéretek és egymásra mutogatás helyett" - mondta Vitézy Dávid.



Szerinte Budapesten öt súlyos problémával nézünk szembe: nincs elég megfizethető lakás és drága az albérlet; nem elég jó a közösségi közlekedés a külső kerületekből és az agglomerációból; az egészségügyi ellátás színvonala egyre csak romlik, elavultak, lerobbantak a kórházak, rengeteget kell várakozni, és teljes osztályok zárnak be személyzet híján. Továbbá a fővárosi közterek nem elég otthonosak, nincs elég zöldfelület és sétálóutca, a körúton túli Budapestet pedig, ahol "a budapestiek háromnegyede él, magára hagyták, minden fejlesztési forrás a turistabelvárosba jut".



Vitézy Dávid szerint - aki magát városfejlesztési szakemberként említi - azért nem sikerült ezeket a problémákat megoldani, mert Budapest "pártpolitikai csatatérré változott".



Minden ügyet átsző a két politikai oldal háborúja: míg a kormány sorra leállítja a fontos budapesti fejlesztéseket és elvonja a forrásokat, addig a városvezetés áldozatszerepben tetszeleg, és még akkor is tétovázik, amikor minden lehetősége meglenne határozottan előrelépni - mondta.



Vitézy Dávid kijelentette, ma a budapesti politika egymásra mutogatásról, konkrétumok nélküli ígérgetésről és üres lájkbajnokságról szól.



Nem várhatjuk Budapest problémáinak megoldását azoktól, akik a problémáinkat okozták - fogalmazott.



Vitézy Dávid elmondta: húsz éve dolgozik Budapest fejlesztésén, civil közlekedési aktivistaként kezdte, alapítójaként vezette a Budapesti Közlekedési Központot, majd a Budapesti Fejlesztési Központot, jelenleg is városfejlesztési szakemberként dolgozik.



Kész terveink vannak Budapest további fejlesztésére, új parkokra és közterekre, a HÉV-ek és a vasút megújítására, újabb villamosvonalak fejlesztésére, a rozsdaövezetek helyén megfizethető lakások építésére - közölte.