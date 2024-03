Botrány

Kiderült, mi áll a rendőri jelentésben, ami beszámolt Varga Judit és Magyar Péter veszekedéséről

Varga Judit és Magyar Péter egy 2020-as veszekedéséről szól az a rendőri jelentés, amiről Magyar nemrég posztolt. Az irat készítője szerint a férfi azt kiabálta feleségének, hogy senki sem fog neki hinni és "az egész kormány bele fog ebbe bukni, óriási botrányt csinálok ebből". 2024.03.19 07:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Beszámolt a hvg.hu arról arról a jelentésről, ami miatt Magyar Péter azt kérte a rendőrségtől, hogy rendeljenek el nyomozást amiatt, hogyan jutott az a HVG újságírójához, Dezső Andráshoz.



"Kérem, hogy a tegnapi posztomat értékeljék feljelentésként és rendeljenek el nyomozást annak kiderítésére, hogy a rendőrség állományából ki, milyen céllal és kinek az utasításából szivárogtatta ki az említett, hamis megállapításokat tartalmazó rendőri jelentést. Kérem, hogy az eljárásban hallgassák meg tanúként Dezső Andrást, a HVG újságíróját, aki állítása szerint a rendőrségtől kapta meg a dokumentumot" - ez állt Magyar Péter posztjában.



A hvg.hu szerint Magyar téved, hogy az újságírójuk a hatalom által készített és betárazott titkos rendőri jelentést kapott meg a rendőrségtől. A jelentés szerintük nem volt titkos, a valóságtartalmát pedig Dezső András próbálta ellenőrizni mindkét félnél, ráadásul még nem is végzett a tényfeltáró munkával.



A cikk szerint a jelentés Varga Judit és exférje, Magyar Péter veszekedéséről szól. Arra felhívták a figyelmet, nem állítják, hogy minden úgy történt, ahogy ott le van írva, csupán az irat tartalmát ismertették.



Azt írják, hogy az ominózus balhéról a jelentés 2020 végén készült. Az azt író rendőr látta el Varga védelmét, aki azt kérte tőle, menjen el vele a lakásához, így volt fültanúja a veszekedésnek. Azt hallotta bentről, hogy Varga azt mondja, "engedj el", majd valaki megpróbált kirakni csomagokat az ablakon, míg ezt Magyar próbálta megakadályozni.

A jelentés szerint közben Magyar azt kiabálta, Varga nem mehet sehova, nem viheti magával a gyerekeket (akik ekkor nem voltak ott), majd a férfi azzal fenyegetőzött, hogy "megbánod még ezt, úgysem hisznek majd neked. Az egész kormány bele fog ebbe bukni, óriási botrányt csinálok ebből."



A cikk szerint a veszekedés kint is folytatódott, Magyar a rendőrrel is vitába szállt. Utána autóval elmentek egy másik helyszínre, ahol az exférj kint várakozott. Azt megjegyzik, hogy nem olvasható az iratban tettlegességről, de a rendőr szerint Magyar Péter "a gépjárművel való közlekedés során veszélyeztette a környezete életét, testi épségét, a rendőri felszólításnak vonakodva vagy egyáltalán nem tett eleget, agresszív, megfélemlítő, fenyegetőző magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkoztatást keltsen".



Magyar Péter egyébként egy háttérbeszélgetésen mesélt az újságírónak egy veszekedésről és azt mondta, érzése szerint az egész jelenet megrendezett volt. Magát a jelentés tartalmát nem ismerte. Később a fenti esetről is beszéltek, de a találkozó végén Magyar jelezte, hogy letiltja az elhangzottakat - olvasható a cikkben.