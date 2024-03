Voks 24

Lemondásra szólította fel a Fidesz-KDNP a váci polgármestert

A Fidesz-KDNP lemondásra szólította fel az egyik váci ellenzéki önkormányzati képviselőt és a város polgármesterét egy általuk pedofil tartalmúnak nevezett kiadvány korábbi megjelenése ügyében.



Imre Zsolt, a kormánypártok váci polgármesterjelöltje hétfőn sajtótájékoztatón azt mondta: Fehér Zsolt, aki jelenleg a Jobbik helyi elnöke, városi és vármegyei képviselő, a váci képviselő-testület emberi kapcsolatokért felelős bizottságának elnöke korábban "pedofil tartalmú, szexista, nőgyűlölő szennylapot szerkesztett", amelyben 12 éves kislányok megerőszakolásáról, nők meggyalázásáról, megcsonkításáról van szó.



Hozzátette: Fehér Zsolt a hozzá intézett kérdésekre azt válaszolta, hogy mindezt "vicces tartalomnak" gondolta, ezért szerinte nem kell bocsánatot kérnie senkitől, és ezt a mai napig nem is tette meg.



A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje úgy fogalmazott: ez mutatja a váci baloldal jelenlegi morális, erkölcsi mércéjét.



Imre Zsolt az ügy másik szereplőjének Matkovich Ilona polgármestert (Momentum-DK-Vácért Lokálpatrióta Egyesület-Jobbik-LMP-Szavad Egyesület-MMM-MSZP-PM) nevezte, aki szerinte nemcsak politikusként, hanem nőként és anyaként is a "hallgatásával asszisztál" Fehér Zsolt ügye mellett.



Ez méltatlan a polgármesteri pozícióhoz, ezért a városvezetőt és a képviselőt is felszólították, hogy távozzanak a közéletből, választ azonban a mai napig nem kaptak - közölte.



"A baloldalon semminek semmilyen következménye nincs" - jelentette ki Imre Zsolt.



A sajtótájékoztatón Szabó Csaba, a Fidelitas helyi elnöke, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltje több részt is idézett a kiadványból, köztük két, Pedofeeling című írást. Hangsúlyozta, hogy aki ilyen tartalmaknak adott teret, az "aberrált és nincs helye a közéletben".



Hozzátette: az ügyre óriásplakátokon és szórólapokon kívánják felhívni a váciak figyelmét.



Kárpáti-Kelemen Katalin, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje azt mondta: annak, aki olyan szennylapot terjesztett, amely pedofíliát, kannibalizmust, vandalizmust tartalmazott, nincs keresnivalója a közéletben, a városvezetésben.



Fehér Zsolt egy olyan bizottság élén áll, amely az óvodák felett is gyakorolja hatáskörét, gyerekek sorsáról dönt - tette hozzá.