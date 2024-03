Forradalom

Talpra Magyarok Közössége néven indít mozgalmat Magyar Péter

Talpra Magyarok Közössége néven mozgalom indítását jelentette be a március 15-i nemzeti ünnepen tartott rendezvényén Magyar Péter jogász pénteken Budapesten. Azt mondta, hogy a most elindított mozgalmat politikai párttá kívánja alakítani. A márciusi ifjakhoz hasonlította hallgatóságát, akik szerinte ugyanúgy változásokat akarnak, mint az 1848-asok.



A 176 évvel ezelőtti forradalom hősei összetartozásból is példát mutattak – tette hozzá és úgy fogalmazott, hogy „sosem szabad elveszíteni a reményt” és „elsősorban magyarok vagyunk”.



Magyar Péter vélekedése szerint Magyarország ma a „kormányközeli oligarchák szűk csoportjának” irányítása alá került. Úgy látja, ez elsősorban az európai uniós források kapcsán figyelhető meg, amelyet – szerinte – nem az ország gyarapodására használtak fel.



Létrehozandó pártját középen álló politikai erőként definiálta, amely le kíván számolni a „szekértábor-logikával”. Szerinte a Fidesz bár „leépítette a demokráciát”, választáson legyőzhető.



A jogász egy jövőben megalakítandó új kormány feladatának nevezte többek között az oktatás és az egészségügy színvonalának javítását, valamint azt, hogy a fiatalok ne külföldön, hanem szűlőhazájukban képzeljék el életüket. „Minőségi oktatás és egészségügy, valamint a jövőbe vetett hit nélkül nincs magyar jövő” – mondta, hozzátéve, hogy nem „poroszos oktatási rendszerre” van szükség, hanem arra, hogy a gyermekeket a való életre neveljék.



Kijelentette: a kormány az elmúlt időszakban több mint 1300 milliárd forintot költött propagandára, ez az összeg pedig az oktatás és az egészségügy színvonalának javításához „éppen elég lenne”.



Magyar Péter nem ért egyet azokkal, akik szerint azért kell dolgozni, hogy befagyasszák a Magyarországnak járó európai uniós forrásokat, inkább azt kell megfelelően ellenőrizni, hogy ezeket a pénzeket hogyan használják fel. Hangsúlyozta Magyarországnak az EU-val és a NATO-val való szövetségének fontosságát.



Az ukrajnai háborúval kapcsolatban azt hangoztatta, hogy abból Magyarországnak ki kell maradnia, és a menekülteket továbbra is segíteni kell; annak határozottabb hangsúlyozását szorgalmazta, hogy Oroszország az agresszor.



Mozgalma programpontjai közül a környezetvédelmet, a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők megsegítését, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, „a nemzeti vagyon átjátszásának felülvizsgálatát” emelte ki, a fiatalok számára pedig bérlakásprogram létrehozását sürgette.

A nemzeti minimum 12 pontja 1. az egészségügy rendbetétele, pluszforrások biztosítása;

2. az oktatási szabadság visszaállítása, a tanárok megbecsülése, magas színvonalú oktatás biztosítása;

3. a környezetvédelem és a fenntarthatóság prioritása;

4. közpénzen folytatott propaganda megszüntetése, a közmédia függetlenségének biztosítása;

5. a kétharmaddal bebetonozott pártfunkcionáriusok menesztése;

6. az ügyészség függetlenségének visszaállítása, hatékony és gyors igazságszolgáltatás;

7. zéró tolerancia a korrupció ellen, csatlakozás az Európai Ügyészséghez,

8. konstruktív párbeszéd az EU-val és a NATO-val;

9. a nemzeti vagyon magánalapítványokba való átjátszásának leállítása és felülvizsgálata;

10. olyan gazdasági életkörülmények biztosítása, hogy ne vándoroljanak a fiatalok külföldre, bérlakásépítési program beindítása, demográfiai program elindítása;

11. kis- és középvállalkozások, magyar gazdák védelme és támogatása;

12. nyugdíjasok emberhez méltó életének támogatása, elesettek segítése, beteg gyerekeket egyedül nevelők támogatása.