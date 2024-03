Ünnep

Magyar Péter minden állami propagandapénzt az egészségügybe irányítana - videók

Talpra Magyarok Közössége néven mozgalom indítását jelentette be a március 15-i nemzeti ünnepen tartott rendezvényén Magyar Péter jogász pénteken Budapesten. 2024.03.16 08:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Talpra Magyarok néven közösséget hoz létre Magyar Péter. Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter volt férje a kegyelmi botrány kirobbanása után jelentette be, hogy kilép a NER-ből. Hetek alatt épített százezres követőtábort a közösségi oldalon, és a nemzeti ünnepre egy új erő zászlóbontását ígérte. A budapesti Andrássy úton elmondott beszédében azt mondta, hamarosan pártot is alapít, és 12 pontos nemzeti minimumot hirdetett. Színpadra állt vele Nagy Ervin színművész is.



Nem látszott a tömeg vége az Andrássy úton délután, sokezres tömeg várta Magyar Pétert az általa meghirdetett nagygyűlésen.

Nagy Ervin színművész szavalta el a tömegnek a Nemzeti dalt

Magyar Péter beszéde elején azt mondta: kezdetben a márciusi ifjakat kinevette a pesti helytartótanács. "És mi történt? Néhány napon belül az egész nemzet a fiatalok mögé állt, és rövidesen a nagyméltóságú helytartótanács sápadt vala, és reszketni méltóztatott" - mondta Magyar Péter.



Szabad, modern, szuverén európai Magyarországot szerettek volna létrehozni, és azt mondta, neki is ez a célja - tudósította az RTL. Leszögezte: Hiszem és tudom, hogy a magyarok többsége egyetért velem abban, hogy Magyarország nem a Rogán Antalok, nem a Tiborcz Istvánok, nem az oligarchák és még csak nem is a Döbrögik országa.



Úgy látja: az emberek bizalma 30 év alatt megingott a politikai elitben, sem a kormánynak, sem az ellenzéknek nem hisznek. A kormány egyik legnagyobb bűnének azt tartja, hogy az országba évek óta áramló több ezer milliárd forintnyi uniós pénz ellenére az EU második legszegényebb országa Magyarország, mert nem a magyar emberek, csak saját korrupt hatalmuk érdekében használták azt fel.



De szintén a legsürgetőbb kezelendő ügyek közé sorolta az oktatás és az egészségügy helyzetét, amelyeknek azonnal saját minisztériumot állítana fel. Minden állami propagandapénzt azonnal az egészségügybe irányítana. 12 pontban sorolta fel azokat a területeket, ahol alapvető változásokra van szükség. Ezek között volt a környezetvédelem, a közmédia függetlenségének helyreállítása, a független intézmények élére ültetett fideszes pártfunkcionáriusok menesztése, a korrupció felszámolása, fiatalok, kisvállalkozók és nyugdíjasok támogatása, valamint szuverén külpolitika úgy, hogy Magyarországot ismét megbízható EU- és NATO-szövetségesként tartsák számon a világban. Ehhez ajánlatot tett - mint mondta - mindenkinek, aki jó szándékkal a hazájáért kíván dolgozni.



Magyar Péter ellenzéki gyűlésen elmondott beszéde vágatlanul 2024. március 15-én