NAK: országos vízigényfelmérést végez az agrárkamara falugazdász-hálózata márciusban

Országos vízigényfelmérést végez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdász-hálózata márciusban. Az Agrárminisztérium (AM) megbízásából végzendő felmérés célja a gazdálkodói hajlandóság megismerése a víz tájban tartására a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken - jelentette be csütörtöki közleményében a NAK.



A most induló felmérés során a NAK falugazdász-hálózatának közreműködésével feltérképezik a gazdálkodói tudást, igényt és hajlandóságot a területi vízmegtartási megoldásokra vonatkozóan, valamint, hogy ezek alkalmazásához milyen feltételek mellett képesek, illetve tudnak hozzájárulni a gazdák - közölte a NAK.



A kutatás szakmai hátterét az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft., a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézetének Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóközpontja, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság biztosítja. A falugazdászok a természeti-környezeti és műszaki szempontok alapján kijelölt, mélyfekvésű, potenciálisan vízvisszatartásra alkalmas területeken tevékenykedő gazdákat keresik fel, 28 kérdésből álló kérdőívvel.



Az előzetesen meghatározott, közel 40 ezer hektáros mélyfekvésű terület mintegy tízezer gazdálkodó 250 ezer hektárnyi termőterületét érinti. Az igényeket azok a gazdálkodók is jelezhetik, akik nem ezeken a területeken tevékenykednek, a NAK kéri őket, hogy ebben az esetben keressék falugazdászukat.



A kamara a felmérést követően szakmai ismeretek átadásával is segíti az érintett termelőket, workshopokat szervez, hogy megismertesse a fenntartható, ökoszisztéma alapú területi vízgazdálkodás módszereit. A tudatos gazdálkodói döntéseket szakmai iránymutatás, jogi és támogatási eszközök - köztük a Közös Agrárpolitika keretében hamarosan megnyitandó vízvédelmi célú nem termelő beruházási támogatások - is segíteni fogják.