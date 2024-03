Energiaválság

EM: két év alatt duplájára nőtt a hazai napelemes kapacitás

Duplájára nőtt a hazai napelemes rendszerek beépített teljesítménye 2021 végéhez képest - tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium kedden a Facebook oldalán.



Közölték: 2024 februárjában is folytatódott a napenergia lendületes térnyerése Magyarországon. Az ipari naperőművek kapacitása 3478 megawattra nőtt, háztartási méretű napelemes rendszerekből pedig már közel 260 ezer működik 2362 megawatt összteljesítménnyel.



A saját célra termelő erőművek további 260 megawattjával a teljes napenergia kapacitás elérte a 6100 megawattot, így hat évvel az eredeti határidő előtt valóra váltak a korábbi 2030-as célszámok (6000 megawatt összteljesítmény és 200 ezer háztartási kiserőmű).



A Nemzeti Energia- és Klímaterv felülvizsgált változata ezért a következő évtized elejére 12 000 megawatt naperőművi kapacitással számol - tájékoztattak.



A tavalyelőtti több mint 1000 megawatt után 2023-ban is rekordmértékben, mintegy 1600 megawattal nőtt az összes napelemes beépített teljesítmény. A napenergia aránya az európai országok közül Magyarországon a második legmagasabb, 18 százalék feletti az áramtermelésben.



A 2021 végi adatokhoz képest több mint kétszeres a bővülés a naperőművi összteljesítményben, és közel van a duplázás a háztartási méretű kiserőművek darabszámában is.



A jövő a zöld energiáé: a kormány a 75 milliárd forint keretösszegű Napenergia plusz programmal segíti a családokat a modern napelemes rendszerek telepítésében.



A mostanáig beérkezett közel 12 ezer támogatási kérelem elbírálása folyamatosan zajlik. Ezer pályázó esetében már a kedvező döntések is megszülettek, kivitelezőik az elosztói engedély birtokában megkezdhetik a napelemek és energiatárolók beszerzését, üzembe helyezését - írták.