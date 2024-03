Közlekedés

MÁV-Volán: elindult a Tisza-tó sebesvonat

A járat majdnem 50 kerékpárhellyel szolgálja az utasokat, menetrendje pedig akár egynapos tókerülő biciklizést is lehetővé tesz. 2024.03.15

Elindult pénteken a Tisza-tóhoz - Poroszlóra és Tiszafüredre - közvetlen budapesti eljutást kínáló Tisza-tó sebesvonat - közölte a MÁV-Volán csoport.



A közlemény szerint a sebesvonat május közepéig a hétvégi napokon, majd onnantól nyár végéig naponta közlekedik. A járat majdnem 50 kerékpárhellyel szolgálja az utasokat, menetrendje pedig akár egynapos tókerülő biciklizést is lehetővé tesz.



A társaság a kerékpárosokat segítő szolgáltatásait az elmúlt években ütemesen fejlesztette, így idén is számos vonaton biztosít lehetőséget a bicikliszállításra - írták.



"Tavaly, 2022-höz képest 20 százalékkal többen, csaknem 1,35 millióan vették igénybe a kerékpárszállítási lehetőségeket vasúton. Számukra is jelentős változásokat hozott a március 1-jén bevezetett új tarifarendszer. Újdonság a fixáras kerékpárjegy és a Kerékpár országbérlet, és valamelyest módosultak a szállítási feltételek is. A kerékpárhelyjegy-köteles vonatokon az utazóknak a kerékpárhelyjegyről előre kell gondoskodni" - olvasható a közleményben.



A Volánbusz idén is biztosítja a kerékpárszállítási szolgáltatást egyes, kiemelt turisztikai célpontokba közlekedő vonalain az autóbuszok hátfalára szerelt kerékpártartókon, amelyeken 3 bicikli szállítható. A kijelölt járatokon március 29-től október 27-ig szállítható bicikli a tavalyinál kedvezőbb, a vasútival megegyező áron - tudatta a MÁV-Volán csoport.



A bicikliszállítás feltételeiről, lehetőségeiről és a szállítójárművekről a vasúttársaság és a Volánbusz honlapján lehet tájékozódni.