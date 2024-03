Kormány

Elfogadta éves jelentését a Korrupcióellenes Munkacsoport

Elfogadta második éves jelentését a Korrupcióellenes Munkacsoport (KEMCS), amely tíz állami és tíz civil szervezetet képviselő tagból áll. A 2023-as évet elemző dokumentumra 17 tag szavazott igennel, három nemmel, utóbbiak a munkacsoport civil tagjai közé tartoznak - közölte az Integritás Hatóság (IH).



A tájékoztatás szerint a jelentés 18 konszenzusos javaslatot, valamint tíz nem konszenzusos, csak civilek által támogatott javaslatot tartalmaz. Két civil tag, a K-Monitor és a Transparency International különjelentést is közzétett a KEMCS eddigi munkájának értékeléséről, amelyet Katus Eszter (Átlátszó.hu), Kutasi Gábor (Magyar Közgazdasági Társaság), Várady Szilvia, Hegedűs Mihály és Sándor Tamás tag is támogatott.



A közlemény idézi Várady Szilviát, a KEMCS civil alelnökét, aki azt mondta: ugyan a 2022. évre vonatkozó jelentésükben foglalt javaslatok egy része megvalósult vagy megvalósulása folyamatban van, azonban a komolyabb horderejű javaslatok megvalósítása érdekében nem történt kormányzati intézkedés.



Hozzátette: a most elfogadott, 2023. évre vonatkozó jelentésük civil oldali javaslataik többsége nem konszenzusos, azaz az állami tagok által nem támogatott formában kerülhetett csak a KEMCS-jelentésbe. Mindazonáltal a jelentés többségi elfogadása is jelzi azt a bizakodást, hogy a közös munkával és a közösen kidolgozott, elfogadott javaslatok implementálása révén sikerül a korrupciót visszaszorítani.



Várady Szilvia kitért arra: a civil tagok eredetileg úgynevezett árnyékjelentés megjelentetésén dolgoztak, mivel úgy találták, hogy az év folyamán a munkacsoporton belül az állami szereplők aktivitása elmaradt az előző évihez képest, és a munkához szükséges, tőlük igényelt adatok késve és hiányosan érkeztek meg. A civil tagok többsége támogatta a különjelentésben foglaltakat, mert feltárta azokat a hiányosságokat, amelyeket a KEMCS-nek vizsgálnia kellett volna az év során, mégis elmaradt vele. Végül nem született egyhangú döntés a jogszabályban nevesített árnyékjelentés elfogadásáról, így az különjelentés formájában kerül közzétételre - tette hozzá.



Biró Ferenc, a KEMCS elnöki posztját betöltő és a munkacsoport titkárságát fenntartó Integritás Hatóság elnöke a közlemény szerint köszönetet mondott a KEMCS minden tagjának a konstruktív javaslatokat tartalmazó jelentésért.



Közölte: a következő munkaév már elkezdődött, és az összehangolt munkához az Integritás Hatóság nemcsak projekttervet ad, hanem az adatok strukturált előállításához is segítséget nyújt.



Mindkét jelentés elérhető a Korrupcióellenes Munkacsoport honlapján a https://kemcs.hu/jelentesek cím alatt.