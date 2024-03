Családpolitika

Hornung Ágnes: Magyarországon a nők megkapják a megérdemelt tiszteletet

Magyarország arra törekszik, hogy a nők megkapják az általuk megérdemelt tiszteletet és elismerést a családban, a társadalomban és a munkaerőpiacon egyaránt - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az ENSZ Nők Helyzetével foglalkozó Bizottság angol nyelvű nemzetközi eseményén.



Hornung Ágnes a Nők Helyzetével foglalkozó Bizottság által szervezett videokonferencián kijelentette: 2023 tudományos szempontból kiemelten jelentős év volt Magyarország számára: Karikó Katalint és Krausz Ferencet is Nobel-díjjal jutalmazták.



Az államtitkár a szintén Nobel-díjjal kitüntetett Claudia Goldin amerikai közgazdásznak a nők munkaerői-piaci helyzetét taglaló tanulmányát idézve rámutatott, hogy a nők aránya megháromszorozódott a munkaerőpiacon. Elvárássá vált az egyenlő munkáért járó egyenlő bér, viszont a gyakorlatban a nemek közötti egyenlőtlenségek továbbra is fennmaradtak a munkaerőpiacon. Az amerikai nők gazdaságtörténetét feldolgozó tanulmány "áldozati szerepben" mutatta be a nőket, akik választani kényszerülnek a családalapítás és a továbbtanulás, illetve a munkavállalás között.



A családokért felelős államtitkár rámutatott: a magyar kormány továbbra is felelős a társadalmi szükségletek és elvárások kielégítéséért, ezért döntéseinek középpontjában továbbra is a családok erősítése áll. Magyarország családbarát törekvéseiről szólva emlékeztetett: "számunkra a család a történelmi folytonosság jelképe. Nemzetünk jövője is a családokon alapszik".



Európa egyre fogyó népességével kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy a népességfogyás olyan veszélyeket jelent a magyar kultúrára, amelyeket nem lehet félvállról venni. A kormány éppen ezért 2010-ben úgy döntött, hogy támogatja a családokat, hiszen a gyermekvállalást leginkább a családalapítás ideális feltételeinek megteremtésével lehet ösztönözni.



A magyar családbarát politikáról szólva kiemelte, hogy több mint harminc támogatási forma és intézkedés segíti a családokat a mindennapi életükben. "Évről évre egyre többet költünk a családokra, mert hiszünk abban, hogy gyermekeink és unokáink jelentik a jövő zálogát" - szögezte le.



Meglátása szerint a nők különösen nehéz feladatokkal találják szembe magukat gyermekvállaláskor, fizikai és lelki kihívások mellett a Claudia Goldin által is megfogalmazott szigorú társadalmi elvárásokkal szembesülnek. "Magyarország viszont arra törekszik, hogy a nők megkapják az általuk megérdemelt tiszteletet és elismerést a családban, a társadalomban és a munkaerőpiacon egyaránt" - emelte ki.

Ezt a célt biztosítják azok az intézkedések, amelyek új választási lehetőségeket adnak a gyermekre vágyóknak. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően Magyarországon a nőknek nem kell feladniuk karrierjüket vagy tanulmányaikat, ha gyermeket szeretnének vállalni - fejtette ki. A nőket segítő állami intézkedések felsorolása mellett megemlítette, hogy egyre több szolgáltató és munkáltató is felismerte a családok igényeinek fontosságát.



Az államtitkár a nemek közti esélyegyenlőséggel kapcsolatosan megjegyezte: "van még tennivaló, mi azonban bízunk abban, hogy jó úton haladunk a siker felé".