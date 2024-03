Belpolitika

Menczer Tamás: 'Igaza van a Ferinek, mocskos egy diktatúra ez'

Gelencsér Ferenc, a Momentum országgyűlési képviselője hivatalos útjára hivatkozva kért és kapott szállást a berlini magyar nagykövetségtől, miközben pártja március 15-én éppen itt tart tüntetést. 2024.03.14 16:05 MTI

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videóban arról számolt be, hogy Gelencsér Ferenc, a Momentum országgyűlési képviselője hivatalos útjára hivatkozva kért és kapott szállást a berlini magyar nagykövetségtől, miközben pártja március 15-én éppen itt tart tüntetést.



Menczer Tamás - aki a videóban az ellenzéki politikust "Ferinek, a Gelencsér Ferinek" nevezi - azt mondta: a Momentum volt elnöke jelezte a berlini magyar nagykövetségnek, hogy március 13-a és 15-e között hivatalos úton tartózkodik a városban és szállást kér.



"És hát kapott is, udvarias emberek vagyunk" - folytatta az államtitkár, aki szerint a képviselőt Berlin legszebb részén, közel a Brandenburgi kapuhoz szállásolták el.



Menczer Tamás ugyanakkor hozzátette: eközben érkezett a hivatalos tájékoztatás, amely szerint a Momentum március 15-ére tüntetést szervez a berlini nagykövetség elé, "merthogy Magyarországon mocskos diktatúra van".



Az államtitkár a videóban arra kéri kollégáit, hogy a tüntetés előtt biztosítsanak kávét és reggelit a momentumos politikusnak, mert - mint fogalmazott - "tüntetni mégsem lehet korgó gyomorral", és vendégeljék meg egy jó vacsorával is, mert a tüntetés "mégiscsak fárasztó dolog".



"Igaza van a Ferinek, mocskos egy diktatúra ez. Ferinek jó szórakozást kívánok, mindenki másnak pedig szép, méltóságteljes ünnepet!" - zárta videóját Menczer Tamás.